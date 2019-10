Sondaggi | l’elettorato M5s è spaccato | il 46% vuole un accordo con il Pd | il 44%

Sondaggi Ipsos : ecco l’elettorato del nuovo partito di Renzi : Sondaggi Ipsos: ecco l’elettorato del nuovo partito di Renzi In uno degli ultimi Sondaggi del noto istituto demoscopico Ipsos, guidato da Nando Pagnoncelli, si parla della nascita di Italia Viva. Il nuovo partito dell’ex premier ed ex segretario del partito Democratico dovrebbe cominciare, stando alle rilevazioni di Ipsos, dal 4,4%. Risultato che rientra in linea con la media degli altri istituti demoscopici, che vedono Italia ...