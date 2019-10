“Solo banconote da 500 euro” Taylor Mega | l’ultima ostentazione fa infuriare Scoppia la

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La storia d’amore trae Giorgia Caldarulo ha suscitato perplessità sin dalla sua nascita e ora giunge ai titoli di coda in tempi record. La 25enne e la 21enne si sono lasciate, accusate da più parti di aver architettato la loro love story esclusivamente a beneficio mediatico, dopo appena tre settimane dall’inizio del flirt. Ad annunciarlo è stata propriosu Instagram. “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single”. Dichiaratamente bisessuale,non smette di far parlare di sé da gennaio, quando ha debuttato in televisione come concorrente dell’Isola dei famosi nelle vesti di influencer ed ex di Flavio Briatore. Ed è per questa capacità di catalizzare l’attenzione mediatica che Alan Fiordelmondo, ...

FilippiGeo : RT @sc_kleene: @rubino7004 Egli è convinto che a pagare saranno solo gli altri. In primis il suo acerrimo nemico misterioso: Levasore. Poi… - sc_kleene : @rubino7004 Egli è convinto che a pagare saranno solo gli altri. In primis il suo acerrimo nemico misterioso: Levas… - OrlandoStier68 : RT @lowcuras: Succede solo a #Roma stazione #Piramide - da oltre 3 anni una macchinetta x i biglietti ruba sistematicamente le monete - non… -