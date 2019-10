Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Cosa si prova a posare lo sguardo su una creatura appena nata di cui ti devi prendere cura, di cui ti senti responsabile? Il primo lugometraggio di Carlo Sironi - “”, in uscita nelle sale il 24 ottobre - esplora un universo di sentimenti, emozioni, fragilità e sofferenze legate a una genitorialità insolita e difficile, quellafalse. Prova a rispondere alla domanda, e lascia aperto il quesito.Ermanno (Claudio Segaluscio) è un ragazzo che passa i suoi giorni fra slot machine e piccoli furti. Lena (Sandra Drzymalska) arriva in Italia dalla Polonia per vendere la bambina che porta in grembo e poter iniziare così una nuova vita. Ermanno deve fingere di essere il padre della bambina per permettere a suo zio e alla moglie, che non possono avere figli, di ottenere l’affidamento attraverso un’adozione fra parenti. ...

HuffPostItalia : '''Sole' racconta il dramma delle adozioni illegali con la storia d'amore di due anime sole' - ClaraPorta4 : RT @mediainaf: Stefano Giovanardi del Planetarioe Museo Astronomico di Roma ci racconta i retroscena della scoperta di 51 Pegasi b, il prim… - RottoMeso : @MorMattia Racconta a un gruppo di stupidi che il colore rosso in realtà è nero,che il sole è fatto d'acqua e che l… -