Siria | Parlamento europeo | sì a sanzioni economiche se laTurchia non ritira le truppe

Siria - Parlamento Ue : “Sanzioni a Turchia e stop a visti suoi funzionari”. Ankara : “Senza di noi - migranti arriverebbero in Ue” : Il Parlamento europeo esprime ferma condanna dell’offensiva turca nel nord-est della Siria , chiede il ritiro immediato delle truppe di Ankara e propone al Consiglio Ue l’introduzione di sanzioni e limitazioni nella concessione dei visti ai funzionari turchi. Lo si legge nella risoluzione non legislativa con la quale l’Eurocamera esprime la propria solidarietà per il popolo curdo e respinge la proposta della Turchia di istituire ...

Siria - Susanna Ceccardi con la maglietta stop-terrorism in Parlamento : "Mi scuso per Federica Mogherini" : Susanna Ceccardi si è presentata in aula al Parlamento europeo con una maglietta bianca e la scritta #stopterrorism per dire fortemente "No alla Turchia in Europa, ora e sempre". L'europarlamentare della Lega è intervenuta durante la discussione sulla situazione in Siria e ha attaccato l'alto commis