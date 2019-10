Sicilia | Musumeci firma piano paesaggistico Messina 2

Sicilia : Musumeci firma piano paesaggistico Messina : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha riadottato il piano paesaggistico di Messina entro il termine del 27 ottobre fissato dalla sentenza del Tar che aveva annullato il decreto di approvazione del piano varato dal precedente esecutivo. Col provvedimen

Sicilia : M5S - ‘milioni per Ambelia - Musumeci ritiri delibera’ : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) – “Ora ne siamo certi: diventerà Bellissima. Ovviamente non parliamo della Sicilia, sempre più con le pezze al sedere grazie anche a questo esecutivo che non riesce a cavare un ragno dal buco, ma di Ambelia, la tenuta del paese di Musumeci per la quale, chissà come, i soldi si trovano sempre e comunque e, per giunta in fretta, in un momento in cui di soldi non ce n’è per nessuno e si è costretti a ...

Sicilia : Musumeci - 'a chi verrà dopo consegnerò Regione diversa' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "consegnerò a chi verrà dopo, se altri verranno dopo, una Regione diversa da quella che ho trovato". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci all'Ars.

Sicilia : Legambiente - 'da Musumeci messaggi ambigui su pianificazione paesaggistica' : Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Sulla pianificazione paesaggistica bisogna essere seri, rigorosi e responsabili". A dirlo è il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna che aggiunge: "Forse la preoccupazione degli ambientalisti nasce anche e soprattutto dagli ambigui messaggi che il preside

Sicilia : aperta camera ardente per Tusa - Musumeci 'avremo tomba per deporre un fiore' : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Il ritorno finalmente a casa delle spoglie di Sebastiano Tusa costituisce una consolazione spirituale per quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene e per me, in particolare, che l’ho chiamato al ruolo di governo, condividendone ansie e speranze. Il Palazzo de

Sicilia : governo ritira nomine Enti parco - Musumeci ‘da Ars parere politico’ : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – “La prima Commissione parlamentare dell’Ars può esprimere valutazioni di ordine politico sulle nomine proposte dal governo per gli Enti sottoposti a vigilanza?”. A chiedere un parere legale sulla questione, dandone comunicazione al presidente dell’Ars Gianfranco Miccicchè, è il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Sul tavolo i nomi proposti dal governo per la guida ...

Sicilia : governo ritira nomine Enti parco - Musumeci ‘da Ars parere politico’ (3) : (Adnkronos) – Secondo il governatore, “è di palmare evidenza che la questione, posta nei termini sopra richiamati, investa altresì il diritto/dovere del governo regionale di procedere a compiere tutti gli atti riservatigli dalle legge, sotto il controllo del parlamento che può verificarne la legittimità ma non può sostituirsi al soggetto legittimato dalla legge a compiere le scelte discrezionali. Ancorchè la lettura della più ...

Sicilia : governo ritira nomine Enti parco - Musumeci ‘da Ars parere politico’ (2) : (Adnkronos) – “Vale la pena di osservare – aggiunge Musumeci – che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, il governo ritiene che, nei casi nei quali i pareri delle Commissioni rappresentano un passaggio endoprocedimentale di un atto amministrativo, il loro sindacato, proprio per la natura di tale procedimento, non possa estendersi a pur legittime valutazioni di ordine ...