SCUOLA Metti che un docente precario trascini studenti svogliati e pigri

Corteo studentesco contro tagli e alternanza SCUOLA-lavoro rinnovata : ‘Fioramonti dimettiti’ : Roma – Stamattina sono scese in piazza decine di scuole romane con lo slogan “NON SAREMO I VOSTRI SCHIAVI”. La protesta studentesca punta il dito contro la proposta della nuova alternanza, scritta dal precedente governo e non ancora approvata dal Ministro Fioramonti, che diminuisce il monte ore minimo obbligatorio ma permetterebbe a scuole e aziende di aumentare in modo illimitato la durata degli stage per gli studenti. Inoltre la nota di ...

Manovra : Gualtieri - ‘SCUOLA è priorità - non ci sono tagli e mettiamo soldi in più’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha ragione: la scuola deve essere finanziata e per me è sempre stata una priorità. Ho detto al ministro che per la prima volta io non taglio come hanno fatto gli altri e anzi stiamo mettendo soldi in più” e questo “in una situazione in cui abbiamo il conto del Papeete salato da pagare”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ...

Manovra : Gualtieri - ‘SCUOLA è priorità - non ci sono tagli e mettiamo soldi in più’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha ragione: la scuola deve essere finanziata e per me è sempre stata una priorità. Ho detto al ministro che per la prima volta io non taglio come hanno fatto gli altri e anzi stiamo mettendo soldi in più” e questo “in una situazione in cui abbiamo il conto del Papeete salato da pagare”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ...