Scopre il tumore al seno grazie all' attrazione di un museo | Mi ha cambiato la

Tumore al seno - donna Scopre di essere malata grazie a una fotocamera termica in un museo : Una donna ha scoperto di avere un Tumore grazie ad un’attrazione in un museo. Bal Gil, questo il nome della protagonista della storia a lieto fine, dopo essere stata in una stanza con una fotocamera termica, le cui immagini cambiano colore a seconda della temperatura, ha notato che un seno aveva un colore diverso dall’altro, scoprendo dopo una visita che l’anomalia era dovuta al cancro. La vicenda è accaduta al museo World of ...

Scozia - Scopre di avere un tumore al seno grazie alla visita in un museo : Bal Gil ha saputo che qualcosa non andava dopo essere passata in una stanza con una fotocamera termica, che ha segnalato un cancro allo stadio iniziale. La donna ha scritto una lettera di ringraziamento: "Senza quella macchina non avrei saputo niente". Una normalissima visita al museo ha permesso la scoperta di un tumore al seno. La storia a lieto fine, che sembra incredibile, viene dalla Scozia, dove una donna ha scoperto di avere il cancro ...

Fa fatica a leggere in tv le domande di “Chi vuol essere milionario” : 21enne Scopre di avere un tumore al cervello : Faceva fatica a leggere dallo schermo del televisore le domande della trasmissione “Chi vuol essere milionario” e così ha pensato di fare una visita oculistica. “Sarà la miopia o semplicemente la stanchezza“, aveva pensato Harry Mockett, musicista 21enne di Nottingham, in Inghilterra. Invece si trattava di un tumore al cervello, contro cui il giovane sta ancora lottando dopo quasi due anni di cure. A raccontare la sua ...

Non riesce a leggere in tv le domande di “Chi vuole essere milionario?” : 21enne Scopre tumore : La storia di Harry Mockett, musicista 21enne di Nottingham, che ha scoperto di avere un tumore al cervello dopo che aveva notato delle difficoltà a leggere in tv le domande della trasmissione "Chi vuol essere milionario?": "Non avevo sintomi particolari, solo la vista annebbiata. Pensavo di avere bisogno solo di un paio di occhiali, non avevo idea di avere un tumore al cervello. Se avessi ignorato quel segnale sarei già morto".Continua a leggere

Lele Mora ha tumore maligno e lo Scopre durante un’intervista : durante un’ intervista Lele Mora ha scoperto di avere un tumore maligno, sempre durante la chiacchiarata il telefono di Mora non smetteva di squillare visto che è autore, agente e direttore di alcune reti televisive all’ estero e racconta: “Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte ...

Lele Mora ha tumore maligno e lo Scopre durante un’intervista : durante un’ intervista Lele Mora ha scoperto di avere un tumore maligno, sempre durante la chiacchiarata il telefono di Mora non smetteva di squillare visto che è autore, agente e direttore di alcune reti televisive all’ estero e racconta: “Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte ...

Lele Mora ha tumore maligno e lo Scopre durante un’intervista : durante un’ intervista Lele Mora ha scoperto di avere un tumore maligno, sempre durante la chiacchiarata il telefono di Mora non smetteva di squillare visto che è autore, agente e direttore di alcune reti televisive all’ estero e racconta: “Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte e le ...

Lele Mora choc Scopre di avere il tumore durante un’intervista : Lele Mora ha scoperto di avere un tumore maligno durante un’intervista. durante l’intervista il telefono di Mora non smetteva di squillare visto che è autore, agente e direttore di alcune reti televisive all’ estero e racconta: “Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte e le ho ...

Lele Mora Scopre di avere un tumore maligno durante un'intervista : Stava rilasciando un’intervista come tante altre per raccontare a Libero la vita dopo il carcere, gli errori e il tentativo di ritrovare la serenità, quando per Lele Mora è giunta dolorosa la telefonata del medico: per lui, all’improvviso, la diagnosi di tumore maligno.“Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o ...

Lele Mora Scopre di avere un tumore durante un'intervista : È maligno : Lele Mora è da tanti anni una delle figure più complesse dello spettacolo italiano. Arrivato all'apice è precipitato, è stato in carcere e ha pagato per i suoi errori ma oggi, da uomo libero, non riesce comunque a trovare la serenità che la sua età richiederebbe. L'ultimo episodio è accaduto ieri, quando durante un'intervista per il quotidiano Libero ha ricevuto la chiamata del medico: ha un tumore maligno.\\Sarebbe dovuta essere un'intervista ...

Lele Mora ha un tumore maligno : lo Scopre nel bel mezzo di un'intervista : Lele Mora, rinomato e discusso agente dei vip, si è trovato ad affrontare una situazione molto grave nel corso di un'intervista ai microfoni di Libero. I giornalisti avevano deciso di recarsi a casa di sua figlia in modo da poterlo intervistare in tutta tranquillità. I temi affrontati sono davvero tanti, ma una telefonata ha scosso completamente gli animi dei presenti. Nel bel mezzo del dibattito, infatti, Lele Mora ha ricevuto una telefonata ...