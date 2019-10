Sciopero del 25 ottobre | coinvolti treni | autobus | aerei e scuola

Sciopero generale del 25 ottobre - tutto quello che devi sapere : Lavoratori di trasporti, sanità e scuola aderenti ai sindacati di base incroceranno le braccia contro Jobs Act e Legge Fornero. Guida minima per ridurre al massimo i disagi

Il 27 e il 28 ottobre Il Resto del Carlino - Il Giorno - Quotidiano Nazionale e Quotidiano.net hanno proclamato uno Sciopero dei giornalisti : I comitati di redazione di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano.net hanno proclamato due giorni di sciopero nelle giornate di domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre a seguito della presentazione di un piano di riorganizzazione

Editoria - in Sciopero il 27 e 28 ottobre Qn - Il Resto del Carlino - Il Giorno e Q.net : “Azienda ha annunciato 112 esuberi su 283 redattori” : I giornalisti di Qn, Il Giorno, il Resto del Carlino e Q.net sciopereranno per due giorni domenica 27 e lunedì 28 ottobre. “Si tratta di una decisione irrevocabile“, spiegano per una nota le rappresentanze sindacali, “dopo la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale illustrato ieri a Bologna ai Cdr del Gruppo Poligrafici Editoriale (Il Giorno, Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Q.net), piano che segue giornate ...

Alla vigilia dello Sciopero di venerdì a Roma - Raggi sempre più isolata anche nel M5S : Il fuoco amico arriva dal ministro Vicenzo Spadafora, braccio destro di Di Maio e uomo di collegamento con il Pd. «Roma e l’amministrazione restano un problema. È un’esperienza Alla quale sicuramente potevamo e dovevamo aspettarci molto di più» ha detto intervistato a Omnibus su La7

Roma - Raggi e Garanti contro lo Sciopero del 25 ottobre : "No a black out selvaggio : rispettare diritti costituzionali" : Nel mirino dell'authority l'Ama: "ripristinare subito servizi di prima necessità". Mentre la prima cittadina chiede ai sindacati di fare un passo indietro per il "bene della città". Ma il blocco si annuncia totale

Sciopero nazionale del 25 ottobre : trasporti a rischio in tutta Italia : Sciopero generale di 24 ore previsto per venerdì 25 ottobre. Le agitazioni sono state proclamate da varie associazioni sindacali tra le quali il Sindacato Generale di Base (SGB), la Confederazione Unitaria di Base (CUB), il Sindacato Intercategoriale (COBAS) e l’Unione Sindacale Italiana (USI-CIT). La manifestazione interesserà vari settori in ambito pubblico e privato, ma sicuramente le preoccupazioni maggiori dei cittadini saranno legate ...

Sciopero generale del 25 ottobre : Roma – Venerdì Roma si ferma. Uno Sciopero che i sindacati, tengono a precisare, non è fatto a cuor leggero: “E’ il primo Sciopero generale di Roma, non c’era mai stato perché quello che facemmo con Marino era uno Sciopero dei dipendenti pubblici. E’ uno Sciopero politico da quando ci hanno mandato la polizia a forzare il cordone di lavoratori al presidio di Roma Metropolitane” e assicurano che “stanno ...

Penalisti in Sciopero contro la riforma della prescrizione : Gli avvocati Penalisti scendono di nuovo in campo per cercare di fermare la riforma della prescrizione. Proclamato, da oggi fino al 25 ottobre, uno sciopero che prevede l’astensione dalle udienze come forma di protesta contro la norma che "di fatto abroga - sostiene l'Unione Camere Penali Italiane - la prescrizione del reato dopo la pronunzia della sentenza resa dal giudice del primo grado". Una norma contro la quale i Penalisti già ...

Lufthansa - Sciopero delle hostess mentre si prepara per Alitalia : Gli assistenti di volo della compagnia tedesca sciopereranno domenica mattina, 20 ottobre, per la prima volta da 4 anni. Il sindacato Ufo chiede un aumento in busta paga dell’ 1,8% per i circa 22.000 assistenti di volo della compagnia

Indipendenza Catalana : a Barcellona è il giorno dello Sciopero generale : A Barcellona è stato di massimo allarme in vista della grande manifestazione degli indipendentisti che inizierà alle 17:00. Il 'Clasico' tra Barcellona e Real Madrid, match in programma il 26 ottobre e tra i più importanti dell'intero Globo, è stato rinviato a data da destinarsi per motivi di ordine pubblico. Oggi chiusa la Sagrada Familia. Potrebbe subire possibili disagi anche l'aeroporto internazionale 'El Prat' di Barcellona: al momento si ...

Sciopero generale del 25 ottobre : dalla scuola ai trasporti - rischio caos : Le sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit hanno proclamato uno Sciopero generale di 24 ore per la giornata di venerdì...

Sciopero benzinai - impianti chiusi il 6 e il 7 novembre : “Prodotti clandestini valgono il 15% del mercato. Serve una riforma del settore” : I benzinai sciopereranno per due giorni a novembre. Le ragioni dell’astensione dal lavoro, spiegano in una nota le associazioni di categoria, sono da ricercare nell’illegalità “figlia delle liberalizzazioni selvagge” ed il mancato intervento di compagnie, organizzazioni e governo per riformare il settore. La protesta – si legge in una nota congiunta di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio ...

Aeroporti - il tribunale : “Lo Sciopero della manutenzione su radar e strumenti di controllo mette a rischio la sicurezza dei voli” : I passeggeri non lo sapevano, ma negli Aeroporti italiani, in alcune occasioni, i voli sono arrivati e partiti senza personale presente in loco addetto alla manutenzione dell’elettronica di terra, come i radar e gli strumenti in dotazione ai controllori di volo. Ora una sentenza del tribunale di Roma (Terza sezione lavoro) ha stabilito che “appare evidente che la suddetta attività di conduzione e manutenzione degli impianti di controllo ...

Torino. Sciopero del trasporto pubblico locale : lunedì stop Ztl centrale : lunedì 14 ottobre è in programma lo Sciopero di 4 ore del settore trasporto pubblico locale indetto dalle RSU dei