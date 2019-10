Sciopero 25 ottobre | dai trasporti alla raccolta rifiuti A Milano sospesi bus e metro | a

Sciopero 25 ottobre - Roma a rischio paralisi : coinvolti Atac - Ama - scuole e musei : Lo Sciopero generale di domani venerdì 25 ottobre minaccia di mettere Roma in ginocchio. È previsto per l'intera giornata e riguarda tutte le municipalizzate della Capitale: a...

Sciopero 25 ottobre - si fermano i lavoratori di Trenitalia : a rischio anche la metropolitana di Napoli : Possibili disagi a partire da questa sera alle 21 per lo Sciopero nazionale del trasporto ferroviario al quale hanno aderito il personale Rfi, Trenitalia, Trenord e Tper. L'astensione dura fino...

Sciopero 25 ottobre 2019 - Roma a rischio paralisi : coinvolti Atac - Ama - scuole e musei : Lo Sciopero generale di domani venerdì 25 ottobre minaccia di mettere Roma in ginocchio. È previsto per l'intera giornata e riguarda tutte le municipalizzate della Capitale: a...

Sciopero generale 25 ottobre - venerdì nero : bus - treni e aerei a rischio : Trasporti e non solo, sarà un venerdì nero in tutta Italia, con la protesta che riguarda diversi settori, sia nel privato...

Sciopero generale del 25 ottobre - tutto quello che devi sapere : Lavoratori di trasporti, sanità e scuola aderenti ai sindacati di base incroceranno le braccia contro Jobs Act e Legge Fornero. Guida minima per ridurre al massimo i disagi

Sciopero aerei 25 ottobre : cancellati 240 voli Alitalia - disagi anche per chi viaggia con Ryanair : Duecentoquaranta voli Alitalia sia su tratte nazionali che internazionali programmati per domani, venerdì 25 ottobre, sono stati preventivamente cancellati dalla compagnia aerea a causa degli scioperi previsti dei controllori di volo e nel trasporto aereo. disagi anche per i viaggiatori Ryanair.Continua a leggere

Sciopero 25 ottobre 2019 : tutto quello che c'è da sapere : Venerdì 25 ottobre è previsto uno Sciopero generale nazionale. In misura diversa da città a città, riguarderà numerosi settori, dal pubblico al privato, in particolare trasporti, raccolta rifiuti e scuola. Possibili disagi per treni, aerei, autostrade, trasporti pubblici, ma anche scuole, sanità e raccolta rifiuti. Roma e Milano le principali città coinvolte. Per alcuno settori, lo Sciopero comincia già a partire dalla serata di giovedì, per ...

Sciopero Roma 25 ottobre : informazioni utili : Roma – Domani, venerdì 25 ottobre, Roma si ferma, e saranno i trasporti ad essere maggiormente colpiti dalle proteste generali. A Roma, oltre alle proteste dei sindacati autonomi, ci sarà anche quello dei sindacati confederati, in aperta protesta contro il Comune per la situazione legata alle partecipate, oltre che per il degrado in cui versa la città. Sciopero generale nazionale Stop dei sindacati Sgb-Cub, SI Cobas, Usi Ait e Sciopero di ...

Lo Sciopero generale di venerdì 25 ottobre : Riguarderà tutti i dipendenti pubblici e privati, con orari variabili a seconda del settore: le cose da sapere

Lo Sciopero di venerdì 25 ottobre : Uno sciopero generale nazionale di 24 ore è in programma per venerdì 25 ottobre, che si preannuncia una giornata difficile in particolare per i trasporti. Lo hanno indettop le sigle Cub (Confederazione Unitaria di Base) e Sgb (Sindacato Generale di Base). Riguarderà sia i lavoratori pubblici che privati, in tutti i comparti, dalla scuola alla sanità, ma l'impatto maggiore dovrebbe ripercuotere sul sistema dei trasporti coinvolgendo sia il ...

Il 27 e il 28 ottobre Il Resto del Carlino - Il Giorno - Quotidiano Nazionale e Quotidiano.net hanno proclamato uno Sciopero dei giornalisti : I comitati di redazione di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano.net hanno proclamato due giorni di sciopero nelle giornate di domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre a seguito della presentazione di un piano di riorganizzazione

Editoria - in Sciopero il 27 e 28 ottobre Qn - Il Resto del Carlino - Il Giorno e Q.net : “Azienda ha annunciato 112 esuberi su 283 redattori” : I giornalisti di Qn, Il Giorno, il Resto del Carlino e Q.net sciopereranno per due giorni domenica 27 e lunedì 28 ottobre. “Si tratta di una decisione irrevocabile“, spiegano per una nota le rappresentanze sindacali, “dopo la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale illustrato ieri a Bologna ai Cdr del Gruppo Poligrafici Editoriale (Il Giorno, Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Q.net), piano che segue giornate ...

Sciopero treni 25 ottobre - possibili cancellazioni per Malpensa Express : Si annuncia un venerdì nero anche per i passeggeri del Malpensa Express in vista dello Sciopero generale previsto dalle 21 di giovedì 24 alle 21 del giorno dopo. Le ripercussioni dell’agitazione potrebbero infatti riguardare treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord, più la navetta che collega il capoluogo lombardo allo scalo aereo. Lo rende noto un comunicato della stessa Trenord. Le informazioni di Trenord Il Malpensa ...

Roma - Raggi e Garanti contro lo Sciopero del 25 ottobre : "No a black out selvaggio : rispettare diritti costituzionali" : Nel mirino dell'authority l'Ama: "ripristinare subito servizi di prima necessità". Mentre la prima cittadina chiede ai sindacati di fare un passo indietro per il "bene della città". Ma il blocco si annuncia totale