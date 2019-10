Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | le giovani italiane da seguire Della Mea e Nadia

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Oltre alle ancorassime Marta Bassino e Nicol Delago, tutte e due 23enni ed entrambe già sul podio nel Circo Rosa e che sono attese a un ulteriore passo avanti specialmente come continuità nei risultati, nella squadra azzurra ci sono altre ragazze molto interessanti che possono, se non essere all’altezza di Sofia Goggia e Federica Brignone, quantomeno avere una buona carriera indel. Del ricostituito gruppo delle polivalenti, oltre a Bassino e Delago, fanno parteDelago, classe 1997, gardenese sorella minore di Nicol di un anno, vincitrice di ben tre discese diEuropa e terza nella relativa classifica di specialità lo scorso inverno nonché già a punti in due occasioni nel circuito maggiore in discesa e combinata; Roberta Melesi, 23enne lecchese di Ballabio seconda sia nella classifica di superG sia in quella di gigante nell’ultima rassegna continentale, in ...

Eurosport_IT : L'Inverno sta arrivando (anche se non sembra)!?? Sabato la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-20 prende il via in… - zazoomblog : Sci alpino in tv: Blardone subentra a Paolo De Chiesa nel commento tecnico in Rai Filicic su Eurosport - #alpino… - MatteoMarchini5 : Sci alpino, Coppa del Mondo 2019-2020: i favoriti. Pinturault e Kristoffersen in pole position per raccogliere l’er… -