Sardegna | ritrovato bruciato il furgone del giovane scomparso da Orroli

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Due scomparse per ora ancora inspiegabili che, con il passare delle ore, si tingono sempre più giallo. Da una parte Cristian Farris, ilcalzolaio di 27 anni, sparito dalo scorso lunedì, il cuiFiat Daily è stato trovatola scorsa mattina dai Carabinieri a pochi chilometri dal paese. Dall’altra Marco Frau, l’insegnante 52 enne originario di Villasimius,dalla sua abitazione di Assemini da oltre una settimana. La vicenda dell’uomo ieri è andata in onda anche su Rai 3, nella celebre trasmissione “Chi l’ha visto”, condotta da Federica Sciarelli. Due scomparse non collegate tra loro, che però stanno tenendo in ansia due famiglie. La scomparsa di Cristian Farris, denunciata l’altro giorno dalla mamma Giulia Salis ai Carabinieri, si infittisce di mistero sempre di più. Il rogo del suo mezzo da lavoro,dai militari della stazione del paese ...

