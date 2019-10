Sarà la Cina ad ospitare la Coppa del Mondo per club a 24 squadre

Influenza - quest’anno arriva in anticipo e Sarà più forte. La comunità medica : “Vaccinatevi” : L'Influenza sta arrivando in anticipo e sarà più aggressiva rispetto agli scorsi anni. Il primo caso grave si è registrato presso l'ospedale di Udine: secondo le previsioni colpirà almeno 6 milioni di italiani. La società italiana di terapia antinfettiva ha invitato tutta la popolazione, e non solo le categorie a rischio, a vaccinarsi.Continua a leggere

Gli jedi vogliono conquistare la Cina ma non Sarà un’impresa facile : L’ultimo in ordine di tempo è un romanzo legato alla saga di Star Wars: per riuscire a conquistare il pubblico cinese, Disney ha stretto un accordo con China Literature, casa editrice online della Tencent (una delle media corporate più grandi della Cina, con parecchi interessi anche in Occidente), per la pubblicazione del primo romanzo ufficiale della saga in mandarino. Le due società hanno incaricato il giovane e popolarissimo autore che ...

Allevamenti bovini - la fine si avvicina. E non Sarà il solo grande cambiamento per gli animali : “Siamo vicini al più veloce, profondo e dirompente cambiamento della storia”, dicono da RethinkX in un nuovo approfondito report di 80 pagine in cui il team di esperti analizza il presente e il futuro dell’industria della carne e dell’allevamento. Secondo gli analisti, esperti nell’analisi di impatto di nuove tecnologie, “la società dovrà prepararsi a cambiamenti drammatici in un’industria che non ne ha visti su questa scala in migliaia di ...

Influenza 2019 - come Sarà e come affrontarla? Risponde la medicina : Influenza 2019, come sarà e come affrontarla? Risponde la medicina, ecco i consigli di Assosalute. In arrivo circa 200 virus tra virus Influenzali

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 : Ilaria Cusinato e Federico Burdisso saranno in piscina a Berlino : Ilaria Cusinato e Federico Burdisso parteciperanno alla sesta tappa di Coppa del Mondo 2019 a Berlino. La notizia arriva direttamente dalla FIN, tramite il suo sito web. Cusinato, che sta partecipando alla tappa di Budapest, che è la quarta e che avrà luogo fino a domenica 6, protagonista dell’accoppiata d’argento agli Europei 2018 nei 200 e 400 misti, ma anche da un periodo negativo su cui hanno influito cambio di allenatore ...

Test di medicina - i primi scorrimenti di graduatoria saranno il 9 ottobre : Il primo ottobre sono state pubblicate le graduatorie di merito nazionale nominative del Test di medicina in lingua italiana. I candidati avevano conosciuto il proprio punteggio in forma anonima il 17 settembre mentre lo scorso venerdì 27 settembre erano stati pubblicati nell'area riservata su Universitaly il compito e la scheda anagrafica dei candidati. I candidati idonei totali sono stati pari a 42mila studenti su oltre 60 mila partecipanti. ...

PayPal Sarà la prima società straniera a operare pagamenti digitali in Cina : La sede di PayPal (Getty Images) Il colosso americano dei pagamenti digitali PayPal ottiene da Pechino la licenza per operare in Cina. Lo rende noto la società stessa in un comunicato pubblicato sul sito il 30 settembre, nel quale si comunica che la Banca Centrale cinese ha dato il via libera all’acquisizione del 70% della piccola società Guofubao Information Technology Co. (GoPay), che opera nel settore dei pagamenti elettronici per compagnie ...

Più di 800mila bambini saranno vaccinati per il morbillo nella Repubblica Democratica del Congo : Il governo della Repubblica Democratica del Congo, con la collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, avvierà una campagna di vaccinazione contro il morbillo che coinvolgerà 825mila bambini di 24 regioni del paese. Le vaccinazioni si sono rese urgenti a causa dell’epidemia di

Medicina - tumore : grazie al Dna Sarà possibile scoprire se si sviluppa : tumore, grazie al Dna sarà possibile scoprire se si sviluppa.L'approccio che permette di studiare i tumori analizzando i frammenti di Dna nel sangue

Test di medicina : il 17 settembre Sarà noto il punteggio dei candidati in forma anonima : Ieri 3 settembre si è svolto il Test ad accesso programmato per la facoltà di medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana (quello in lingua inglese si svolgerà il 12 settembre). Agli aspiranti camici bianchi è stato proposto come i precedenti anni un Test con 60 quesiti da rispondere in 100 minuti. Nella prova di quest'anno c'è stata una riduzione delle domande di logica (soltanto 10 domande rispetto alle 20 dello ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella carabina mista Sarà finale tra India 1 e Cina 2 : A Rio de Janeiro, sede della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, oggi vanno in scena le prove miste, che chiudono il programma e non assegnano carte olimpiche: si sono appena concluse le eliminatorie della carabina 10 metri mista, che hanno delineato le partecipanti alle finali per il primo e per il terzo posto. Al termine delle qualifiche, che hanno prima ridotto le contendenti ad otto e poi formato le coppie che si giocheranno i tre ...

"Il prossimo Huawei Mate 30 Sarà senza Google e solo in Cina" : Lo scrive la Reuters. Non avrebbe le applicazioni e i servizi di Moutain View. Incertezza sul lancio del top di gamma previsto a metà settembre

"Il prossimo Huawei Mate 30 Sarà senza Google e solo in Cina" : Lo scrive la Reuters. Non avrebbe le applicazioni e i servizi di Moutain View. Incertezza sul lancio del top di gamma previsto a metà settembre