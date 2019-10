Sanità Locatelli Bambino Gesù | rivoluzione cure per leucemie e linfomi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Sul versante pediatrico, l’Associazione italiana registro tumori ha stimato che in 5 anni saranno 11mila i bambini e gli adolescenti che si ammaleranno da tumore e la maggior sara’ parte colpita da leucemia. Il professor, intanto, ha messo a punto una tecnica sperimentale, la ‘Car-T’, con cui, grazie ad una nuovissima tecnologia, e’ possibile utilizzare le cellule del sistema immunitario dei bambini affetti da leucemia, per manipolarle geneticamente e renderle cosi’ capaci di riconoscere il tumore nell’organismo e attaccarlo per sconfiggerlo. “Va pero’ detto chiaramente che per ogni tumore e per ogni malattia- ha tenuto a precisare all’agenzia Dire il professore- va identificato un target specifico, vanno sviluppati prodotti per trattare quella determinata patologia. Non esiste una Car-T universale, esistono Cart-T ...

