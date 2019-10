Salvini | l' avversario perfetto o il perfetto alibi del centrosinistra

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ci risiamo. La sinistra, o quel che ne resta del Novecento cerca ancora un nemico, untotalizzante verso cui scagliare gli strali peggiori e indirizzare le proprie debolezze, come in un gioco di specchi freudiano.È successo nel 1948, ma allora c’erano la Democrazia cristiana e il Partito comunista e Socialista, con classi dirigenti pensanti e pesanti. L’irruenza di Matteo, la sua capacità di stare sul palcoscenico politico sia dal governo che dall’opposizione ha dicotomizzato, ancora una volta, l’elettorato italiano.Facilitando lo schema, perdente, della Sinistra o meglio del centro-sinistra. Un insieme indistinto e indistinguibile che pretende di immolarsi per salvare la Carta costituzionale, la democrazia (addirittura) dagli strali strampalati del senatore di Locri Epizephiri. Un raggruppamento assembleare per fare cosa non si ...

