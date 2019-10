Rugby | Mondiali 2019 | Sébastien Vahaamahina sospeso per sei settimane dopo l’espulsione

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il cartellino rosso subito nei quarti di finale dellaWorld Cup contro il Galles è costato caro al francese. Infattirimediata per aver dato una gomitata in faccia ad Aaron Wainwright ha condannato la Francia all’eliminazione e ha comportato anche una sospensione per un periodo di seida parte della federazione internazionale. Infatti, come riportato dall’Équipe,essere tornato in patria, ha partecipato a distanza, insieme al suo avvocato e a quello della federazione francese, all’audizione sul suo caso tenutasi in Giappone, nella quale è stata presa questa decisione. Tale sanzione verrà scontata dal giocatore nel proprio club, quindipotrà tornare a giocare con il Clermont dal 21 dicembre. Fino a quel momento sarà costretto ad un riposo forzato e salterà quindi le prossime due giornate della Top 14. Un ...

