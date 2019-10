Roma Sarà venerdì nero per trasporti | rifiuti e scuole | si fermano le aziende

VI Assemblea Nazionale CEPI il 26 ottobre a Roma : sarà presentato accordo per l'energia : Si terrà a Roma, il prossimo 26 ottobre, la VI Assemblea Nazionale della Confederazione Europea per le Piccole Imprese, presso l'Hotel Palacavicchi. L'inizio dei lavori è previsto per le ore 9. Tanti sono i temi caldi all'ordine del giorno, a partire dalla cosiddetta "tassazione etica" come nuova frontiera del fisco: servono davvero nuove tasse per cambiare il mondo? La leva fiscale può modificare i comportamenti del cittadino? Gli ...

CasaPound sarà in piazza a Roma alla manifestazione del centrodestra : “Sarò anche io in piazza sabato 19. Non è il momento di dividere, ma di unire. Vogliamo portare i nostri temi e le nostre idee, perché questa opposizione non si riduca a parlare solo di immigrazione e tasse, ma anche e sopratutto di casa, lavoro, figli, salari e stato sociale”. Lo scrive su twitter, Simone Di Stefano, esponente di spicco di CasaPound.Sulla questione il leader della Lega, Matteo Salvini, ...

Incidente bus Roma - l’autista indagato per lesioni : sarà interrogato : Come prevedibile è indagato per lesioni l’autista dell’autobus dell’Atac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma. A breve l’uomo, 40 anni, verrà interrogato dagli inquirenti ma si trova ancora in ospedale. Le indagini per chiarire le cause dell’Incidente proseguono e gli agenti sentiranno anche i numerosi testimoni presenti sul mezzo della linea 301 ieri mattina. Al momento non si esclude nessuna pista: dal ...

La nuova serie tv di Niccolò Ammaniti sarà tratta dal suo Romanzo Anna : (foto: Getty Images) In principio fu Il miracolo, la suggestiva serie originale Sky che Niccolò Ammaniti aveva scritto, prodotto e diretto, incentrata su una Madonnina che piange sangue e le sue conseguenze per un gruppo di personaggi dalle vite travagliate. Ora è tempo di replicare quell’esperienza e questa volta lo scrittore si muove in territorio narrativo più familiare. È stata annunciata in queste ore, infatti, la messa in produzione ...

Roma - delibera del Campidoglio : i cinghiali che invadono le strade nella parte Nord della capitale saranno abbattuti : I cinghiali che invadono i parchi e le strade di Roma Nord saranno abbattuti. O, quando possibile, inviati presso allevamenti “a scopo alimentare”. La decisione è stata presa dalla Giunta capitolina guidata dalla sindaca Virginia Raggi, che lo scorso 27 settembre ha approvato una delibera sul “controllo numerico” della cosiddetta Sus Scrofa Linnaeus, cui è stato allegato lo schema di un protocollo d’intesa da sottoscrivere con Regione Lazio e ...

Nuovo Ticket sanitario e colf : governo Conte fa retRomarcia - non ci saranno : Nuovo Ticket sanitario e colf: governo Conte fa retromarcia, non ci saranno Il tema della riforma dei Ticket e del super Ticket sanitario è tornato in auge grazie alle recenti dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. L’unico ministro in quota LeU ha proposto una rimodulazione del Ticket a partire da criteri di progressività e l’abolizione totale del super Ticket. Inoltre, chiede un piano importante ...

Roma-Cagliari - Fonseca : “Sarà una partita complicata. Scelte obbligate - out anche Florenzi” : Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sugli avversari di domani e sugli infortuni che rendono le Scelte di formazione praticamente obbligate: “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che viene da una serie di risultati positivi. Noi veniamo da un periodo complicato, con pochissimo tempo per ...

Mika ecco il nuovo disco. Poi il tour di 12 show live : il 27 novembre sarà a Roma : ecco il quinto album: My Name Is Michael Holbrook . In CD, streaming e download dal 4 ottobre. Un disco alla riscoperta di sé stesso, 13 canzoni dal messaggio molto intimo e un manifesto: “Diventare adulti senza perdere i propri colori” Dodici concerti in Italia da novembre con il “Revelation tour” Anticipato da ben cinque singoli usciti tra l’estate e questi ultimi giorni, finalmente arriva il quinto album in studio di Michael Holbrook Penniman ...

Oroscopo Capricorno - ottobre : l'amore sarà al top - mese di passione e Romanticismo : Il mese di ottobre è da poco iniziato, vediamo quali presagi hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. sarà un momento vantaggioso per l’amore, avrete il cuore leggero e la voglia di innamorarvi avrà la meglio sul resto. In ambito lavorativo non mancano momenti di stanchezza e nervosismo, ma dovrete continuare a lavorare duramente se vorrete ottenere maggiori certezze. Non sarà invece un momento splendente ...

Roma - da Ama a Roma Metropolitane fino ad Atac : sarà sciopero generale. I sindacati : “L’assessore Lemmetti è latitante - si dimetta” : Nelle prossime settimane ci sarà lo sciopero generale delle partecipate Romane. Una mobilitazione cui le parti sociali capitoline, negli ultimi 20 anni, sono ricorsi solo nel 2015, in protesta con il sindaco Ignazio Marino contro la riforma del salario accessorio. Il nuovo terremoto in Ama e, soprattutto, gli incidenti fuori dalla sede di Roma Metropolitane, col ferimento del parlamentare Stefano Fassina e di un dipendente della municipalizzata, ...

Roma - crac di Lorenzo Pellegrini : sarà operato - verso un lungo stop : Brutto colpo in casa Roma. Se a Trigoria si gioisce per i tre punti raccolti sul campo del Lecce, lo stesso non lo si può fare per le notizie arrivate dall'infermeria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dei giallorossi Lorenzo Pellegrini, uscito anzitempo dal campo durante il ma

Moto3 - Mondiale 2020 : il team di Max Biaggi ingaggia Romano Fenati. L’ascolano sarà compagno di squadra di Lopez : In vista del Mondiale 2020 di Moto3, il team di Max Biaggi pensa in grande e aumenta il proprio impegno schierando due moto nel prossimo campionato iridato della minima cilindrata. Saranno lo spagnolo Alonso Lopez e Romano Fenati i piloti prescelti per rappresentare la squadra del “Corsaro”. Focalizzando l’attenzione sul centauro italiano, Biaggi vuol dare fiducia all’ascolano, tornato a gareggiare dopo i tanti problemi ...

Polemica Roma/Lega per il caso Juan Jesus (che sarà l’ambasciatore giallorosso contro il razzismo) : Il Corriere dello Sport parla di uno scontro tra la Roma e la Lega avvenuto ieri su Twitter. In serata, la Roma ha condiviso il suo stesso tweet con cui giovedì annunciava di aver segnalato alla polizia il tifoso che aveva insultato Juan Jesus su Instagram scrivendo: “Lega Serie A, state davvero pensando di affrontare seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano?” Un messaggio che è caduto come una mannaia sulla Lega. Che prontamente ...

Giovedì 26 settembre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma : Giovedì 26 settembre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio, della durata di due ore, dalle 10 alle 12. Lo sciopero coinvolgerà i dipendenti di ATAC, Roma TPL (l’azienda dei trasporti privata che gestisce parte delle