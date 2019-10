Roma | rapina choc | per difendere la fidanzata gli sparano alla testa | 25enne gravissimo

Roma - cerca di difendere la sua ragazza da una rapina - gli sparano alla testa : grave 25enne : Un tentativo di rapina che finisce in tragedia. La scorsa notte a Roma, Luca Sacchi, personal trainer di 25 anni, nel tentativo di difendere la sua ragazza da una rapina, è stato ferito alla testa con un colpo d'arma da fuoco e ora la sua vita è appesa ad un filo. Secondo la ricostruzione dei carabi

Tentata rapina ai danni dell’organizzatore Rally Roma all’Eur : Roma – Brutta avventura per Max Rendina, pilota e organizzatore del Rally di Roma, che lunedì mattina all’Eur è stato vittima di un tentativo di rapina. Due individui gli si sono affiancati al semaforo, iniziando a minacciarlo con dei martelli e trattenendolo per il braccio per ottenere in cambio il suo Rolex, ma Rendina ha prontamente reagito aprendo lo sportello della sua auto per colpire e sbilanciare il motorino su cui erano i ...

Roma - rapinava e picchiava prostitute : quarantenne arrestato : Michele Di Lollo L'uomo, catturato dai carabinieri, è ritenuto responsabile di tre violenze avvenute negli ultimi anni nella capitale a danno di altrettante giovani squillo romene Roma gronda violenza. quarantenne picchiava e rapinava prostitute lasciandole in strade isolate. Prometteva denaro. Pattuiva prestazioni sessuali da consumare lontano da occhi indiscreti. Trovato l’accordo con le meretrici, le caricava in auto. Ma, invece ...