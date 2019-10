Roma in piena emergenza europea | Fonseca pensa al cambio modulo col Gladbach | out Santon

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019)– Piove su Pauloe sulla sua, inin vista dell’impegno di quest’oggi. Alle ore 18.55, allo stadio Olimpico capitolino, arriva il Borussia Monchen, club tedesco allenato da Marco Rose. In palio la terza giornata del gruppo J della succitata manifestazione, che vede i giallorossi primi a 4 punti appaiti col Wolfsberg, mentre i bianconeroverdi sono relegati a sorpresa in fondo alla classifica a 1, insieme al Basaksehir. Con quella di oggi si chiude formalmente l’andata del mini raggruppamento, in cui laha prima liquidato a domicilio i turchi per 4-0, poi ha impattato 1-1 sul campo degli austriaci. Per il, invece, un inaspettato quanto sanguinante 0-4 subito dal Wolfsberg e poi il pareggio ottenuto a Istanbul, unico punticino raccolto fin qui QuiSolo 19 i calciatori inseriti nella lista del ...

virginiaraggi : Insieme alla ministra @paola_demicheli per parlare di infrastrutture per @Roma . Piena collaborazione per obiettivo… - lumorisi : #orgoglioitaliano ???? primo nei trend Twitter e piazza San Giovanni a Roma già spettacolare, piena di sole e di sorr… - GingerJCB : RT @claudio_2022: Due zingari con l'auto piena di 93 chili di marijuana, scappano da posto di blocco. Cercano invano di seminare le gazzell… -