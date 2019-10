Roma | in fin di vita il 25enne che ha difeso la sua ragazza in via Mommsen

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Sono gravissime le condizioni del ragazzo di 25 anni che nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, nel quartiere Appio Latino di, precisamente in via Franco Bartolini all'incrocio con via Teodoro, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da un soggetto ancora non identificato. Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri, pare che la vittima avesse reagito ad un'aggressione in quanto la sua fidanzata, poco prima, era stata derubata di una borsa contenente gli effetti personali. La, che ha 24 anni, spaventata ha consegnato quanto richiesto dai malfattori: pare che a questo punto il suo ragazzo sia intervenuto. Purtroppo però è successo qualcosa che nessuno si aspettava, ovvero uno dei rapinatori ha estratto una pistola e gli ha sparato alla testa. Sarebbero due gli aggressori, entrambi attualmente in fuga e ricercati dalle Forze dell'Ordine. Le ultime ...

catiadgd : RT @ImolaOggi: Roma: colpito alla gola da connazionale con una mannaia, 30enne in fin di vita - collorigh : RT @ImolaOggi: Roma: colpito alla gola da connazionale con una mannaia, 30enne in fin di vita - katya04032018 : RT @ImolaOggi: Roma: colpito alla gola da connazionale con una mannaia, 30enne in fin di vita -