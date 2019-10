Roma | è morto il ragazzo che ha tentato di difendere la fidanzata da uno scippo

Roma - morto il ragazzo colpito alla testa per difendere la fidanzata dallo scippo : caccia ai 2 che hanno sparato : E' morto il ragazzo di 25 anni che ha cercato di difendere la sua ragazza da una rapina ed è stato ferito da un colpo di pistola alla testa. E' successo a Roma. Luca Sacchi, personal...

È morto il ragazzo ferito da un colpo di pistola alla testa la scorsa notte a Roma durante una rapina. Lo si apprende da fonti investigative. Il giovane, che avrebbe compiuto 25 anni a febbraio, era stato portato nell'ospedale San Giovanni in gravissime condizioni.

Lecce - carabiniere ubriaco contRomano : un morto e due feriti : Un uomo è morto e due sono rimasti feriti in un incidente stradale provocato da un carabiniere forestale che, ubriaco, a bordo di una vettura Bmw, ha imboccato contromano la statale 613 Lecce-Brindisi percorrendola per oltre 10 chilometri. Lo scontro è avvenuto alle 4.30. L'auto su cui viaggiava il carabiniere si è scontrata frontalmente con una Renault Clio con a bordo un uomo di 59 anni, Desiderio Serio, di San Donaci ...