Roma | cerca di difendere la sua ragazza da una rapina | gli sparano alla testa | grave

A Roma un 25enne è stato colpito alla testa da un proiettile mentre cercava di impedire che la sua ragazza fosse rapinata : Mercoledì sera a Roma un uomo di 25 anni è stato colpito alla testa da un proiettile mentre cercava di impedire a due rapinatori di rubare uno zaino alla sua fidanzata; ora è ricoverato all’ospedale San Giovanni in gravissime condizioni.

In cerca di un nuovo tema monocRomatico per il vostro Samsung Galaxy? Ecco VSCO Monochrome : La società fotografica statunitense VSCO ha lanciato un nuovo tema Galaxy chiamato VSCO Monochrome in un pacchetto che include icone, sfondi e una schermata di blocco animata, inoltre il tema è accompagnato dall'app VSCO per Samsung che consente di connettersi con i fotografi di tutto il mondo. L'articolo In cerca di un nuovo tema monocromatico per il vostro Samsung Galaxy? Ecco VSCO Monochrome proviene da TuttoAndroid.

Roma - 24enne distrugge autobus del’Atac e cerca di aggredire l’autista : fermato da un passante e arrestato dalla polizia – FOTO : È andato in escandescenza, probabilmente ubriaco, ha cercato di aggredire l’autista e poi ha letteralmente distrutto l’autobus dell’Atac sul quale viaggiava. Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici a Roma, dove questa notte su via Casilina Vecchia, all’altezza della fermata Ponte Casilino, in zona Pigneto, un ragazzo di 24 anni originario del Libano ha prima divelto il bracciolo di uno dei sedili del bus NMC – sostituto della ...

Bagno di Romagna - 20 gatti cercano una nuova casa. Il sindaco : “Me li prendo io” : Nel piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena una colonia felina, regolarmente censita dal Comune, cerca una nuova sistemazione e così il primo cittadino mette a disposizione la sua casa di campagna. "Ho già due cavalli e due cani, nessun problema" assicura Marco Baccini, 37enne sindaco al secondo mandato. I gatti si trovano attualmente in località Palazza, dove alcuni residenti hanno lamentato da tempo dei disagi dovuti proprio alla presenza ...

Più vicino il primo ciak di Suburra 3 - a Roma si cercano comparse per le riprese : Non ci sono piani a breve termine per il rilascio di Suburra 3, ma dopo mesi di stasi qualcosa si muove: il primo ciak della terza stagione sembra essere ormai vicino, visto che a Roma si cercano comparse per le riprese dei nuovi episodi della saga sulla criminalità Romana. La serie con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Claudia Gerini, Francesco Acquaroli e Filippo Nigro tornerà su Netflix con la terza stagione, che però non ha ancora una ...

La Roma cerca il riscatto a Lecce : appuntamento live su DAZN : Al via del Mare va in scena una sfida tra due squadre dal morale profondamente differente: il Lecce ha vinto nel turno infrasettimanale e ora cerca conferme, mentre la Roma è stata sconfitta nel finale dall’Atalanta. L’obiettivo dei giallorossi è quello di conquistare i primi punti di questo campionato davanti ai propri tifosi: contro il […] L'articolo La Roma cerca il riscatto a Lecce: appuntamento live su DAZN è stato ...

Roma - Fonseca alla ricerca del riscatto : “effettuerò alcuni cambi” - le indicazioni per la sfida di Lecce : “Abbiamo fatto le nostre analisi con i giocatori, abbiamo fatto capire loro quello che non è andato bene e quello che c’è da migliorare”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce e dopo il ko contro l’Atalanta davanti al pubblico amico. “Domani effettuerò alcuni cambi, ci sono tante partite ...

Malattie neuromuscolari e medicina - a Roma il primo Istituto di ricerca Pediatrica : Nasce in Italia il primo Istituto di ricerca clinica in ambito pediatrico sulle Malattie neuromuscolari, patologie altamente invalidanti

Roma-Atalanta - Fonseca non cerca scuse : “abbiamo meritato la sconfitta - non abbiamo mai avuto la palla” : L’allenatore portoghese accetta la sconfitta, dando i giusti meriti all’Atalanta al termine di una partita dominata dai nerazzurri Niente scuse, nessun alibi per Paulo Fonseca al termine dalla sconfitta subita dalla sua Roma contro l’Atalanta, riuscita ad imporsi all’Olimpico con i gol di Zapata e De Roon. Alfredo Falcone – LaPresse Una partita dominata dai nerazzurri, come confermato dallo stesso allenatore ...

Una bambina di 10 anni ha cercato di uccidersi a Roma : Voleva togliersi la vita a soli 10 anni, per cause ancora da accertare, ma è stata salvata in extremis da due poliziotte libere dal servizio. E' successo a Roma, dove una bambina si è sporta dal balcone al terzo piano per lanciarsi. A trarla in salvo, due poliziotte della Direzione Centrale della Polizia Criminale che, libere dal servizio, una volta entrate nell'appartamento, l'hanno afferrata stringendola a loro. Le due donne erano ...

Serie A - la Roma cerca conferme con l’Atalanta : live su Sky : L’inizio di stagione altalenante sembra ormai alle spalle, ma anzi la Roma nelle ultime gare è riuscita a ottenere una buona continuità sia sul piano del gioco che su quello del risultati. I giallorossi possono quindi essere una delle formazioni che possono farcela ad ottenere almeno il quarto posto. Il prossimo avversario dei giallorossi andrà […] L'articolo Serie A, la Roma cerca conferme con l’Atalanta: live su Sky è stato ...

Un autista di autobus è stato aggredito ieri sera a Roma da otto ragazzi - che sono ancora ricercati : Venerdì sera c’è stata un’aggressione a Roma a bordo di un autobus della linea 46, compiuta da un gruppetto di otto ragazzi contro il conducente dell’autobus. Secondo la ricostruzione di Repubblica, durante il tragitto uno dei ragazzi avrebbe messo in

Si cercano ballerini per il film “From The Block”. Audizioni all’Ippodromo Capannelle di Roma : Un sogno che parte da Corviale. E’ quello di Nicholas, un ballerino di hip hop, figlio di genitori separati e cresciuto in un quartiere popolare, che insegue il desiderio di volare negli Stati Uniti grazie ad una competizione di danza. Questa la storia di “From The Block”, un film in fase di realizzazione da parte della Società di Produzione Cinematografica Scirl Movie, che il prossimo 28 settembre darà vita ad un evento ...

Notte Europea dei Ricercatori 2019 : 3 eventi nell’area dei Castelli Romani : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) scende in campo venerdì 27 settembre per la Notte Europea dei Ricercatori – insieme ad altre Delegazioni dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) – per raccontare al pubblico come gli astrofili studiano gli astri e come contribuiscono all’avanzamento delle conoscenze scientifiche. L’Associazione, attivamente impegnata nella promozione e diffusione della cultura astronomica da oltre 20 ...