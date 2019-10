Roma-Borussia Mönchengladbach 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | Dzeko come Zorro | Pastore

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019), ledi– Quattro punti in due partite per la, che al terzo match della fase a gironi di Europa League ha incontrato la temibile squadra tedesca. Mister Fonseca costretto a modificare qualcosa a livello di uomini e modulo, oltreché obbligato a forzare l’utilizzo di alcuni calciatori, per via dei numerosissimi infortuni occorsi alla rosa giallorossa. La gara è appena terminata, 1-1 il finale con il rigore inesistente in pieno recupero concesso ai tedeschi dopo il gol di Zaniolo nel primo tempo. Queste ledella nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY.Pau Lopez 6 – Non sarà una notte facile per lui, per quel rigore nel finale e per la traversa (che ancora trema) in avvio. Fazio 6 – All’inizio è distratto, ma poi esce fuori ed inizia a ‘condurre’ la difesa proprioil suo ...

