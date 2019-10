Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1 | Europa League 2019-2020 | un grave errore arbitrale

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Pareggio con rabbia per la, che si vede raggiungere negli ultimi istanti del recupero sull’1-1 dalnon tanto per svarioni propri, quanto per una clamorosa decisione sbagliata dell’arbitro Collum, che concede un rigore inesistente ai tedeschi per fallo di mano non visto da nessuno di Smalling. Il gol di Stindl dagli undici metri annulla così il vantaggio che si era procurato Zaniolo al 32′ del primo tempo. Lasi porta così a 5 punti in classifica nel girone J didopo tre turni, mentre ilva a quota 2. Nei primi minuti è la formazione tedesca a darsi da fare in maggiore misura, soprattutto con la traversa colta all’ottavo minuto da Bensebaini su punizione di Neuhaus, a Pau Lopez battuto. Poco dopo Embolo scarica un gran tiro dai 20 metri, che però esce. Il suo è un momento favorevole, dal momento che mette ...

vincent979 : Mi comunicano dall’etere romano che la mail di scuse del @borussia_en è giá arrivata a Trigoria. La Roma che da ann… - Noncorretta : La correttezza non è di tutti. Professionalità e fair play non vi appartengono. Shame on you, @borussia_es.… -