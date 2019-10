«Riverdale» | ecco chi sarà il «nuovo» Luke Perry

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ryan RobbinsRyan RobbinsRyan RobbinsRyan RobbinsRyan RobbinsRyan RobbinsRyan RobbinsSostituire Fred Andrews, il personaggio interpretato daper tre stagioni, sarebbe stato un azzardo che nessun fan avrebbe perdonato ed è per questo che la produzione diha scelto di valutare l’ingresso di unvolto che possa assolvere al ruolo dell’adulto dal cuore buono, di una guida salda per Archie dopo la scomparsa del padre. Secondo Deadline il nome prescelto è quello di Ryan Robbins, l’attore di Arrow e Falling Skies che vestirà i panni di Frank, il fratello di Fred, nei nuovi episodi della quarta stagione. https://twitter.com/EW/status/1186416769151451136 L’improvvisa scomparsa di, infatti, ha costretto gli sceneggiatori a creare nuovi percorsi narrativi e, soprattutto, a trovare un modo plausibile per dire addio al suo personaggio: ...

