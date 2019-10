Repubblica | con il Napoli non ci si annoia mai Il coraggio premia la squadra di Ancelotti

Parlamento - contro le riforme ecco l’appello per un ‘Comitato per la Repubblica parlamentare’ : Esprimiamo profonda preoccupazione per le modalità e soprattutto per le finalità, più o meno dichiarate, con cui il Parlamento sta procedendo a riforme, costituzionali e non, che riguardano la rappresentanza. Riteniamo di dover riaffermare il carattere della nostra forma Costituzionale e cioè una democrazia rappresentativa parlamentare, in cui, per Costituzione, il potere esecutivo è emanazione del Parlamento, che è composto da rappresentanti ...

Repubblica - Marco De Benedetti risponde al padre : “Gedi non è un gruppo sconquassato”. Il Cda : “Solida leadership e conti migliorati” : Una lettera del presidente e una nota del consiglio di amministrazione per tranquillizzare i dipendenti sulle condizioni di salute del gruppo. GEDI gruppo Editoriale S.p.A ha risposto così all’intervista rilasciata da Carlo De Benedetti al Corriere della Sera il 15 ottobre. Nel colloquio l’Ingegnere annunciava la propria volontà di “riprendersi” il quotidiano La Repubblica e “regalarne le azioni a una ...

Repubblica Dominicana - imprenditore valtellinese ucciso a colpi di pistola a Boca Chica. È il secondo caso in una settimana : Nicola Gerosa, imprenditore valtellinese 57enne, è stato ucciso a colpi di pistola a Boca Chica, nella Repubblica Dominicana. L’uomo, riferisce il blog della Comunità italiana di Santo Domingo, è stato vittima di un agguato alle 22.30 circa di ieri, mentre era in via Juan Bautista Vicini. L’aggressione è avvenuta mentre l’uomo era alla guida della sua macchina: i colpi sono partiti da due auto che l’hanno affiancato. ...

CasaPound in piazza con Salvini - come vengono accolti dai leghisti. Schiaffo ad Augias - Lerner e Repubblica : L'onda nera di CasaPound su piazza San Giovanni? Da Repubblica al Pd fino a Italia Viva, passando per tutti gli intellettuali di sinistra (Corrado Augias in testa) hanno gridato alla "vergogna" per la presenza dell'estrema destra alla manifestazione Orgoglio Italiano organizzata da Matteo Salvini e

Repubblica : il Napoli è la squadra che fa più cross - e la seconda per possesso palla : Il Napoli è la squadra che fa più cross. Matteo Pinci oggi scrive su Repubblica un pezzo nostalgico sui cross. O comunque su com’è cambiato il calcio. Il tiqui taca ha rivoluzionato il modo di giocare. Una volta era il più semplice e il più usato degli schemi di calcio, il modo migliore per mandare gli attaccanti in gol. Repubblica fornisce un po’ di numeri: se nel campionato 2009/2010 ogni partita di Serie A registrava mediamente 24 ...

Siria - Camera vota risoluzione contro la scelta di Trump sul ritiro delle truppe Usa : a favore anche due terzi dei Repubblicani : La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, con una maggioranza schiacciante dovuta anche all’appoggio di oltre due terzi dei rappresentanti Repubblicani, ha votato a favore della risoluzione che condanna la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe dalla Siria, spianando di fatto la strada all’offensiva turca contro i curdi. Dalla parte del ‘sì’ si sono schierati 354 deputati contro appena 60. La risoluzione, ...

Concorso al Senato della Repubblica : requisito di accesso il diploma di maturità : L'anno 2019 è stato e si presenta ancora ricco di concorsi pubblici, quali opportunità di lavoro per soggetti inoccupati e/o disoccupati. Il requisito richiesto per la partecipazione al Concorso indetto dal Senato della Repubblica è il diploma di maturità e/o laurea. Concorso pubblico al Senato della Repubblica: requisiti e come partecipare L'otto ottobre 2019 il Senato della Repubblica ha pubblicato un bando pubblico per l'assunzione di ...

Repubblica : De Laurentiis a Napoli domani per firmare la convenzione del San Paolo : De Laurentiis anticipa il suo arrivo a Napoli, già domani dovrebbe essere a Palazzo San Giacomo per la firma della convenzione sullo stadio San Paolo. Lo scrive oggi Repubblica Napoli per il club si tratta di una svolta dal peso specifico fondamentale, visto che la durata extra large dell’accordo permetterà al presidente di mettere in cantiere ulteriori investimenti per migliorare l’impianto (dal Museo agli Sky Box), dopo i lavori appena ...

Repubblica : l’ad di Autostrade sapeva che i suoi uomini nascondevano i report sui viadotti : Una nuova ombra su Autostrade. Repubblica Genova scrive oggi che l’amministratore delegato della società, Roberto Tomasi, sapeva che i suoi uomini nascondevano i report. Emerge da intercettazioni telefoniche acquisite dalla Guardia di Finanza. Tomasi ha sostituito Giovanni Castellucci alla guida di Autostrade. Il 31 gennaio scorso parla al telefono con Gianni Marrone, direttore dell’Ottavo Tronco di Bari e quest’ultimo lo informa “di non ...

Repubblica : la bufera tra Sport e Salute e il Coni per Milano-Cortina 2026 : Ieri Marco Mensurati aveva scritto su Repubblica, a proposito dei problemi sulla scelta del Ceo delle future Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. La disputa è nata sul nome dell’ ex team principal della Ferrari Stefano Domenicali, che ieri è stato reinserito nella short-list dei pretendenti. Il nome di Domenicali, che si dice sia il favorito di Malagò, non c’era quando domenica si sono incontrati Malagò e Spadafora, alla ...

Repubblica : Milik chiede raddoppio dell’ingaggio - il Napoli non lo prende in considerazione : Milik non ha nascosto ieri, parlando dal ritiro con la Polonia, il periodo di difficoltà che sta vivendo a Napoli, rammaricandosi per i gol che non arrivano, ma senza perdere l’entusiasmo e la voglia di trovare la giusta forma. Ma nonostante questo il polacco sta trattando con il Napoli per un adeguamento del suo contratto, secondo quanto riporta Repubblica Napoli, con delle richieste che però non sono piaciute alla società Il polacco ...

Tangenti Lombardia - Caianiello ai pm : “Vi racconto il sistema per finanziare i partiti sin dalla Prima Repubblica. Voglio cambiare vita” : “Esiste un sistema sin dagli anni della cosiddetta Prima Repubblica che prevede forme di finanziamento alle strutture di partito“. Parola di Nino Caianiello, il ras di Forza Italia in provincia di Varese, l’uomo accusato dalla procura di Milano di essere stato il gran burattinaio del giro di Tangenti e incarichi in Lombardia. Arrestato il 7 maggio scorso, Caianiello da alcune settimane sta riempendo verbali su verbali davanti ...

Repubblica : al secondo anno di Ancelotti il Napoli è ancora un cantiere : Il Napoli ritrova l’efficacia della linea difensiva, nonostante l’assenza di Koulibaly, ma si inceppa di colpo l’attacco, che smette di segnare. Il Napoli, pur al secondo anno con Ancelotti, è ancora un cantiere aperto. E’ la disamina della partita oggi sulle pagine di Repubblica. Nemmeno il cambio di modulo aiuta il reparto davanti a essere concludente. Colpa anche del momento negativo di alcuni dei big azzurri, scrive ...

Kievgate - Biden risponde ad accuse Trump : “Nel 2020 te le suonerò di santa ragione”. Tre senatori Repubblicani contro il tycoon : Donald Trump deve difendersi dagli attacchi provenienti sia dai Democratici che da esponenti del suo partito. Dopo Mitt Romney e a Ben Sasse, anche Susan Collins si unisce al gruppo dei Repubblicani che attaccano il presidente degli Stati Uniti per i suoi appelli ai governi stranieri per chiedere indagini sugli affari della famiglia Biden. Ma a occupare le prime pagine dei giornali Usa è la risposta, con un editoriale sul Washington Post, ...