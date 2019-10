Regionali in Umbria | il centrosinistra verso la catastrofe Il candidato Bianconi

Elezioni Regionali Umbria 2019 : quando e come si vota - la guida : Elezioni regionali Umbria 2019: quando e come si vota, la guida Elezioni regionali Umbria 2019 – Domenica 27 ottobre gli occhi della politica nazionale saranno tutti puntati sull’Umbria. Ovvero la Regione chiamata al voto per l’elezione del presidente e del nuovo consiglio regionale. Si tratta della prima sfida elettorale dopo la nascita del governo Conte II. Inoltre vede per prima volta sperimentata e sottoposta ...

Regionali - ecco perché l’Umbria è strategica (anche se ha solo 703 mila elettori) : Domenica si vota. L’esito della sfida tra Vincenzo Bianconi e Donatella Tesei potrebbe anche condizionare il governo. Salvini: «Test nazionale importantissimo»

Regionali Umbria - l’appello Berlusconi : “Il 27 tutti a votare - chiamate anche gli ex fidanzati” : “Il 27 andiamo tutti a votare, lo dico anche a tutte le belle signore in sala: vale la pena telefonare ai vecchi fidanzati o alle vecchie fidanzate, e niente gelosia perché c’è in ballo la nostra libertà”. Così Silvio Berlusconi durante una conferenza stampa a Perugia insieme ai leader del centrodestra. L'articolo Regionali Umbria, l’appello Berlusconi: “Il 27 tutti a votare, chiamate anche gli ex fidanzati” ...

Elezioni Regionali Umbria 2019 : la guida completa a un voto molto più che locale : Domenica 27 ottobre si vota per le Elezioni regionali in Umbria: un voto che servirà a rinnovare l'Assemblea Legislativa della Regione ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta, ma che ha delle implicazioni anche sul piano nazionale. Ecco cosa c'è da sapere sulle regionali in Umbria: la data del voto, la legge elettorale e i candidati, tra cui sono favoriti Donatella Tesei (centrodestra) e Vincenzo Bianconi, il candidato civico di Movimento 5 ...

Elezioni Regionali Umbria : la data del voto e quando si sapranno i risultati : Le Elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre serviranno per eleggere il nuovo Presidente della Regione: gli umbri saranno chiamati alle urne per rinnovare l'Assemblea legislativa dell'Umbria ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta Regionale. Ecco tutte le informazioni sulla data del voto, sull'orario di apertura dei seggi e sul calendario di eventuali exit poll e risultati definitivi.Continua a leggere

Tre riflessioni fra manovra - Regionali in Umbria e zig zag di Berlusconi : Primo. Indipendentemente dai numerosi punti tuttora in discussione, non si può fare a meno di esprimere alcune preoccupazioni di fondo sulla manovra economica.In una situazione nella quale le risorse sono così scarse a causa della copertura generalizzata dell’IVA (non si capisce perché su di essa non si faccia invece una manovra articolata per prodotti) perché non si smonta il provvedimento più negativo ...

Sondaggi elettorali Swg : Regionali Umbria - Tesei davanti a Bianconi : Sondaggi elettorali Swg: regionali Umbria, Tesei davanti a Bianconi Mancano meno di due settimane all’appuntamento con le regionali in Umbria e Matteo Salvini intensifica la sua campagna elettorale, battendo piazze su piazze. Così tante da raccogliere il commento ironico del capo pentastellato Luigi Di Maio: “La candidata del centrodestra è scomparsa. Sulle strade dell’Umbria gira solo Salvini. Così evita, con troppi mojito, ...

Regionali - Berlusconi : “In Umbria cambiamento epocale”. E critica M5s : “Tasse e manette” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi: “Col centro-destra abbiamo vinto insieme tutte le elezioni per le Regioni e per molti Comuni che si sono svolte dopo le elezioni nazionali. Governiamo molto bene. Questo governo delle 4 sinistre applica invece la solita ricetta del tassa e spendi che, coi Cinquestelle, è diventata Tassa e ammanetta. In Umbria oggi si presenta la possibilità di un cambiamento epocale”. L'articolo ...

Regionali Umbria - la promessa di Salvini : “Se vinciamo mi trasferisco qui” : Il 27 ottobre può essere “la festa della libertà dell’Umbria, della rinascita, della ricostruzione”, “per la prima volta dal dopoguerra ogni donna e ogni uomo di Perugia con la sua partecipazione può scrivere una pagina di storia, se mi regalate questa giornata di coraggio io dal 28 ottobre torno in Umbria e mi ci trasferisco per rendere questa terra quello che merita di essere”. Così Matteo Salvini a un evento elettorale ...

I candidati alle elezioni Regionali in Umbria : nomi - partiti e liste : Domenica 27 ottobre si terranno le elezioni regionali in Umbria: la regione arriva all'appuntamento del voto in anticipo rispetto alla fine della legislatura, che era prevista tra un anno. I candidati al ruolo di Governatore sono otto, ma la sfida è principalmente tra Donatella Tesei, la candidata del centrodestra unito, e Vincenzo Bianconi, il candidato civico dell'alleanza M5S-PD. Ecco i nomi e le liste dei candidati, sia per quanto riguarda i ...

Elezioni Regionali Umbria - gli ultimi sondaggi sui principali candidati : Il 27 ottobre si terranno le Elezioni regionali in Umbria: un test non solo locale, ma anche nazionale per la presenza, per la prima volta alle urne, di un candidato unico del patto civico Pd-M5s. Vincenzo Bianconi sfiderà la candidata del centrodestra, scelta dalla Lega, Donatella Tesei. Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulla sfida per succedere a Catiuscia Marini.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - alle Regionali in Umbria centrodestra avanti : staccato il candidato Pd-M5s : Gli ultimi Sondaggi effettuati da Noto e da Swg in vista delle elezioni regionali in Umbria evidenziano un netto vantaggio per la candidata del centrodestra, la senatrice leghista Donatella Tesei. staccato di quasi dieci punti Vincenzo Bianconi, schierato dall'alleanza civica tra Movimento 5 Stelle e Pd.Continua a leggere

Elezioni Regionali : si vota prima in Umbria poi in Calabria ed Emilia Romagna. La guida al voto : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Matteo Salvini - sondaggio Swg sulle Regionali in Umbria : Lega - numeri stratosferici. Spallata a Pd-M5s : Trema la roccaforte rossa Umbria. Secondo un sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero, il centrodestra è davanti rispetto alla coalizione inedita (a livello elettorale) Pd-M5s. La candidata governatrice Donatella Tesei, sostenuta da Matteo Salvini, è quotata tra il 48,5 e il 54,5%, nettamente in vant