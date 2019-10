Reddito di cittadinanza | solo 70mila beneficiari hanno firmato il patto per il

Solo un decimo dei percettori del Reddito di cittadinanza ha firmato il Patto per il lavoro : Su oltre 700mila beneficiari del sussidio considerati “occupabili”, in 70mila hanno sottoscritto presso i centri per l'impiego l’impegno ad attivarsi nella ricerca di un’occupazione: 18mila in Sicilia, oltre 15mila in Campania, 9.400 in Piemonte.

Reddito di cittadinanza - pagamento il 28 ottobre : tutti i dettagli sulla ricarica : Reddito di cittadinanza, la ricarica della carta da parte di Poste Italiane è prevista nel mese di ottobre lunedì 28. E' l'Inps ogni mese a mandare i...

Reddito di cittadinanza - pagamento il 28 ottobre : tutti i dettagli sulla ricarica : Reddito di cittadinanza, la ricarica della carta da parte di Poste Italiane è prevista nel mese di ottobre lunedì 28. E' l'Inps ogni mese a mandare i...

Reddito di cittadinanza : decreto progetti utili firmato dalla Catalfo : Reddito di cittadinanza: decreto progetti utili firmato dalla Catalfo Passo dopo passo (qui un nostro articolo sulle piattaforme telematiche previste per la gestione dei percorsi di reinserimento lavorativo o di inclusione sociale) entra sempre più nel vivo il percorso attuativo del Reddito di cittadinanza in tutte le sue fasi. Reddito di cittadinanza, le ultime novità Il ministro del Lavoro in carica Nunzia Catalfo ha fatto sapere, in ...

Ricarica carta Reddito di cittadinanza ottobre 2019 : data pagamento poste : Ricarica carta reddito di cittadinanza ottobre 2019: data pagamento poste reddito di cittadinanza: in arrivo l’accredito della mensilità di ottobre da parte di poste; l’appuntamento con la Ricarica è fissato alla prossima settimana. reddito di cittadinanza ottobre: quando avverrà l’accredito? L’accredito della mensilità di ottobre del reddito di cittadinanza avverrà lunedì 28: nei mesi scorsi, l’accredito è avvenuto sempre il 27esimo ...

Reddito di cittadinanza - furbetto e pure recidivo : 57enne dice addio alla card : Un beneficiario del rdc è stato sorpreso dalla polizia municipale di Palermo mentre faceva il parcheggiatore abusivo. I...

Palermo : denunciato posteggiatore abusivo che prendeva il Reddito di cittadinanza : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Nell’ambito del contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi e della verifica della regolarità della percezione del reddito di cittadinanza, la Polizia municipale di Palermo ha denunciato un posteggiatore recidivo che dallo scorso maggio percepisce il reddito di cit

Bonus 1000 euro al posto del Reddito di cittadinanza : ecco la proposta : Bonus 1000 euro al posto del Reddito di cittadinanza: ecco la proposta Abolire il Reddito di cittadinanza ed al suo posto erogare il Bonus 1000 euro in busta paga: la proposta targata Forza Italia è approdata pochi giorni fa alla Camera. Bonus 1000 euro: diminuire le tasse ai lavoratori dipendenti Il taglio del cuneo fiscale, cioè l’alleggerimento della pressione fiscale che pesa sui lavoratori dipendenti, è tra le priorità della ...

Reddito di cittadinanza - la novità sui "lavori utili" nei Comuni (occhio ai limiti) : Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro, ha firmato il decreto che definisce l'attivazione dei lavori di pubblica utilità per i...

DiMartedì - Senaldi smonta il Reddito di cittadinanza : brutale verità in faccia alla grillina Ruocco : "Il reddito di cittadinanza non ha funzionato, perché si sono avute meno domande di quelle supposte". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, smonta pezzo per pezzo la misura-bandiera del Movimento 5 Stelle, approvata durante il governo Conte I e blind

Reddito di cittadinanza - partono i lavori sociali per chi lo percepisce : Chi percepisce il Reddito di cittadinanza sarà chiamato anche a eseguire lavori di pubblica utilità per i Comuni di residenza. E’ stato firmato ieri il decreto. Porta le firma del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo il decreto ministeriale, concertato con i Comuni, che definisce l’attivazione dei lavori di pubblica utilità che i beneficiari di Reddito di cittadinanza. lavori che i percettori dovranno effettuare presso il Comune di ...

Reddito di cittadinanza - presentate un milione e mezzo di domande : Oltre un milione e mezzo di richieste per il Reddito di cittadinanza a inizio ottobre: sono questi gli ultimi aggiornamenti dell'Inps. Che specificano: 982mila domande sono state accolte, 415mila sono state respinte mentre altre 126mila sono ancora in lavorazione. La maggior parte delle istanze arriva dalle regioni del Sud Italia e dalle Isole.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Inps : sono 982mila le domande accolte su 1 - 5 milioni presentate. Assegno medio mensile di 482 - 36 euro : sono 982mila le domande di Reddito e pensione di cittadinanza accolte fino all’8 ottobre. Il dato ufficiale arriva dall’osservatorio ufficiale dell’Inps: su un totale di 1,5 milioni di domande presentate, 415mila sono state respinte mentre altre 126mila sono in lavorazione. A beneficiare della misura introdotta dal governo gialloverde da aprile di quest’anno sono in totale 2,28 milioni di persone, di cui 1,47 milioni tra Sud e ...

Reddito cittadinanza - Inps : accolte 982mila domande - 415mila quelle respinte : La maggior parte delle domande arriva dalle regioni del Sud e delle Isole con 849mila nuclei (56%). A seguire le regioni del Nord, con 425mila nuclei (28%), e quelle del Centro con 249mila nuclei (16%). Da aprile a oggi, i nuclei decaduti dal diritto di usufruire del RdC sono invece 39mila