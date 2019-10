Ranking FIFA | l’Italia mantiene il 15° posto in graduatoria

Ranking FIFA - come cambia la classifica : l’Italia si conferma al 15° posto - guida sempre il Belgio : Le ultime partite valide per Euro 2020 hanno portato importanti indicazioni anche per quanto riguarda il Ranking Fifa . E’ sempre più convincente l’Italia di Roberto Mancini, gli azzurri hanno conquistato la qualificazione ai prossimi Europei con ampio margine e le prospettive per il futuro sono veramente importanti. L’Italia si conferma con 1593 punti al 15° posto del Ranking Fifa , al primo posto c’è sempre il ...

Ranking FIFA - l’Italia supera la Germania in classifica : Ranking FIFA settembre 2019 – Il Belgio non si muove e resta in cima “FIFA/Coca-Cola World Ranking”, dopo diverse settimane di calcio internazionale che hanno visto 78 amichevoli, 74 gare di qualificazione continentali e 60 incontri di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Le nazionali nella top 10 sono rimaste invariate, ma […] L'articolo Ranking FIFA, l’Italia supera la Germania in classifica è stato realizzato da ...