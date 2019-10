Radja Nainggolan e la malattia della moglie | «Prima uomo | poi calciatore»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Claudia eClaudia eClaudia eClaudia eClaudia e«Certe volte bisogna essereuomini e non pensare solo alla propria carriera».scandisce bene le parole: la sua decisione di tornare a Cagliari per stare vicino allache sta lottando contro un tumore ha commosso il mondo dello sport. «Sapetesituazione di Claudia, sono tornato subito», dichiara a Diletta Leotta nella seconda puntata di «Linea Diletta», su DAZN. «Avevo parlato già con il presidente Giulini, ritornare è stata una scelta semplice. Io sono di parola». Si è rimesso in discussione lasciando l’Inter, un club ben più blasonato ma nel quale non era più «gradito»: «Ho letto che io avrei spaccato lo spogliatoio ma non ho mai avuto problemi con nessuno, io credo nell’amicizia nello sport», dice ancora il «Ninja». ...

DAZN_IT : 'Conte era malato per me' ?? Parola di Radja Nainggolan Linea Diletta è su #DAZN - CalcioPillole : L’eroe dei 4 stadi. Con il gol contro la #Spal, Radja #Nainggolan raggiunge un particolare record: il centrocampist… - DAZN_IT : Radja Nainggolan e il rapporto speciale con Daniele De Rossi ?? Linea Diletta è su #DAZN -