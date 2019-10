Raccoglie 150mila euro per curare il figlio ma li spende in prostitute | bimbo muore a 2

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) È una storia da brividi quella che arriva dal Brasile. Joao Miguel Alves, che soffriva di atrofia muscolare spinale, ha perso la sua battaglia ed è morto lo scorso 17 ottobre: suo padre, il 37enne Mateus Henrique Leroy Alves, è stato arrestato. Suo padre Mateus e sua moglie Karine Rodrigues avevano lanciato una campagna di raccolta fondi per il piccolo Joao. Una dose del farmaco somministrato costava infatti oltre 80milae il governo aveva accettato di pagare solo i primi tre trattamenti. I soldi raccolti erano tanti, ben 230mila, dopo una lunga maratona di beneficenza. La coppia aveva iniziato una campagna di raccolta fondi per il bambino. Le cure, molto costose – ogni dose del farmaco somministrato al loro bambino costava oltre 80mila– sono state pagate dal Governo, che però ha deciso di interrompere dopo il terzo trattamento.L’ultima dose di ...

