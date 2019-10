Quanto valgono le maglie dei top club | i ricavi da sponsor

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 24 ottobre 2019)di maglia 2019 – Con l’adeguamento del contratto diizzazione che lega la Juventus a Jeep, ilbianconero ha fatto un passo avanti perriguarda il valore della divisa da gioco. Sono 25 i milioni aggiuntivi che la Juve percepirà da Jeep per questa stagione e per il 2020/2021, per un … L'articololedei top: ida

TheFranisher : @jxngkookssi Ti riferisci agli am*s? Semplicemente perché ci usano per clout da anni, sinceramente vorrei boicottar… - AnnigioGiovanni : @AnselmiDanilo @GiuseppeNava3 @SabrySonoIo Magistratura. Esiste, anche se per voi no. In Italia esistono delle rego… - OssimoroJu29ro : @FPanunzi '25 milioni in più dalla sponsorizzazione'. Immagino sia un refuso involontario (e non la voglia di fare… -