Più film di Breaking Bad dopo El Camino? Vince Gilligan alimenta le speranze

«Gli anni Più belli» - le prime immagini del film di Gabriele Muccino : Dopo il "matrimonio sul set" di Emma Marrone, arrivano le prime immagini ufficiali del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli. Il titolo richiama quello di una canzone inedita di Claudio Baglioni, ma la prima clip della pellicola è accompagnata dalle note di Don't You dei Simple Minds (dall'album The Breakfast Club del 1985). La foto ufficiale è molto simile a quella che la cantante aveva pubblicato ...

Jesus Rolls – Quintana è tornato - il film Più sgangherato dell’anno (del quale non sentivamo il bisogno) : Siete pronti a vedere il film più sgangherato dell’anno? S’intitola Jesus Rolls – Quintana è tornato, è diretto e (ahinoi) interpretato da John Turturro, ed era atteso come un presunto spin-off da Il grande Lebowski. In realtà (ma che ve lo diciamo a fare?) è un remake fuori tempo, fuori misura e fuori tono de I santissimi, una commedia anarcoide, dal forte connotato politico antisistema, che Bertrand Blier girò nel 1974 in uno dei periodi più ...

Bohemian Rhapsody - il film : Mary Austin e altri personaggi di cui vorrai sapere di Più : Bohemian Rhapsody il biopic sul frontman dei Queen, interpretato da un ottimo Rami Malek nei panni di Freddie Mercury, non è solo la storia di una band che sfida le convenzioni e racconta le imprese di una tra le più grandi star del rock di sempre. Dalla pellicola emergono alcune figure importanti nella vita personale e artistica di Freddie che nel bene e nel male lo hanno accompagnato fino all’ultimo giro di giostra. Si parte ...

Basic Instinct - Iris/ Il film con Sharon Stone tra i Più scandalosi di sempre : Basic Instinct in onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 ottobre alle ore 21.00: Sharon Stone nel film scandalo di Paul Verhoeven.

«Joker» - il film - una scena tagliata fa luce su uno dei crimini Più efferati : Originariamente Joker, (il film sulla genesi dell'arcinemico di Batman diretto da Todd Phipps, ndt) durava più dei 122 minuti che abbiamo visto. Una scena rimossa da Warner Bros avrebbe potuto far luce su uno dei crimini di Arthur Fleck . Ora però è filtrata su Twitter e possiamo vederla tutti. La vedremo mai anche in una possibile versione integrale? Il film è ancora molto forte al botteghino nel suo secondo fine settimana di programmazione. ...

Le foto Più belle del London Film Festival : Con Al Pacino, Martin Scorsese, Robert De Niro, Timothée Chalamet, Laura Dern, Keira Knightley ed Eddie Redmayne, tra gli altri

Box Office Italia weekend 11 ottobre 2019 - “Brave Ragazze” il film italiano Più visto : Box Office Italia weekend 11 ottobre 2019: Brave Ragazze esordio vincente Contro il gigante irraggiungibile Joker, nella speciale classifica dei film Italiani più visti spunta l’esordio di Brave ...

Bar Rafaeli : “Leonardo DiCaprio? Non vado Più a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione” : Bar Rafaeli è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e, nella puntata in onda sabato 5 ottobre, la topmodel israeliana rivela di essere incinta: “Aspetto un figlio maschio. E’ fantastico! – racconta entusiasta alla conduttrice -. Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. E’ il migliore compagno che si possa avere – aggiunge – il mio grande desiderio è quello di ...

Se «Joker» è uno dei film Più attesi di Venezia 76 è anche per via del regista : Chi avrebbe mai detto che il regista di commedie Todd Phillips (la trilogia di Una notte da leoni è sua) un giorno si sarebbe cimentato in un dark movie come Joker (uno dei film più attesi della 76^ Mostra del Cinema di Venezia)? Le aspettative sono alte: in laguna si vocifera che lo stand-alone sulla nemesi di Batman sia ancora più cupo de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e che Joaquin Phoenix regali una performance da ...

Ferzan Ozpetek : “La dea fortuna” è il nuovo film che segna il ritorno al suo cinema Più iconico tra amori e sentimenti : Svelato il Teser Trailer Ufficiale italiano de LA DEA FORTUNA, nuovo film firmato da Ferzan Ozpetek (Napoli velata) che segna il ritorno al suo cinema più iconico, quello in grado di indagare nelle relazioni e nei sentimenti umani nei quali l’amore è sempre il filone portante. La pellicola ci porta nelle vite di Alessandro e Arturo, una coppia rodata e, ormai stanca, dopo quindici anni di relazione. Una routine che , però, verrà completamente ...

