PES 2020 abbraccia gli eSport | tutti i dettagli ufficiali di eFootball Open

Giro d’Italia 2020 : partenza da BudaPESt - arrivo a Milano. Ci sarà anche Sagan : Il Giro d'Italia del 2020 prenderà il via dall'Ungheria, con una cronometro di quasi 9 chilometri il 9 maggio. L'ultima tappa sarà la crono Cernusco sul Naviglio-Milano, dove si chiuderà la corsa rosa per la 78esima volta. Il passo dello Stelvio sarà la Cima Coppi. Ci saranno degli omaggi alle Frecce Tricolore e a Fellini.Continua a leggere

PES 2020 riceve il Data Pack 2.0 gratuito con la Serie B italiana e molte altre novità : Il Data Pack 2.0 per eFootball PES 2020 è disponibile ora per il download gratuito per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam.Il Data Pack 2.0 include la licenza ufficiale esclusiva della Serie B italiana (Serie BKT) e molti visi dei giocatori aggiornati della squadre partner tra cui quelli di:Per garantire la migliore fedeltà grafica possibile sono stati aggiornati anche i visi di molte altre stelle internazionali tra cui quelli dell'attaccante ...

Rimborso sPESe 2020 : piattaforma accredito online - come funziona : Rimborso spese 2020: piattaforma accredito online, come funziona Si parla molto spesso di Rimborso spese 2020 in questi ultimi giorni, perché rientra nel pacchetto di misure che saranno incluse nella prossima Legge di Bilancio. La frase chiave di questa Manovra sembra essere una sola: “lotta all’evasione fiscale”. Scongiurato l’aumento dell’Iva, ora si sta procedendo, anche tramite importanti incentivi, a limitare l’utilizzo del contante in ...

Caso doping - la Russia rischia una doppia PESante esclusione da Tokyo 2020 e Pechino 2022 : Russia ancora nella bufera doping: il direttore dell’agenzia antidoping russa teme l’esclusione da Tokyo 2020 e Pechino 2022 “Alla rappresentativa olimpica della Russia verrà vietato di prendere parte a Tokyo 2020. E penso che la stessa cosa accadrà per i Giochi invernali di Pechino ’22“. Con queste parole Yuri Ganus, direttore dell’agenzia antidoping russa (Rusada), si è espresso duramente in merito ...

Pallanuoto - Europei BudaPESt 2020 : Settebello con la Grecia - Setterosa contro l’Olanda : Gli Europei 2020 di Pallanuoto, maschile e femminile, si disputeranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio, in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: sorteggiati i gironi della prima fase anche se le qualificazioni femminili non sono ancora terminate. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e le vincenti degli spareggi Israele-Svizzera, ...

Detrazioni sPESe sanitarie a rischio per le fasce di reddito più alte nella Manovra 2020 : Diversi fonti di informazioni evidenziano come nelle mire del governo ci sarebbe l'intenzione di aumentare il gettito fiscale attraverso la rinuncia, per una fetta della popolazione, alla detrazione del 19% sulle spese sanitarie. Secondo quelle che sono le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un provvedimento destinato ad interessare le fasce di reddito più alte e riguardare una platea non molto ampia di popolazione. Attualmente si detrae il 19% ...

NFL 2019-2020 (7a settimana) : 49ers ancora imbattuti - vittorie PESanti per Packers - Saints - Rams e Chiefs che perdono Mahomes : La Week 7 della NFL 2019/2020 non ha assolutamente lesinato in fatto di grandi incontri e giocate. Rimangono imbattuti i San Francisco 49ers in una NFC che assomiglia sempre di più ad un campo di battaglia con tante squadre di altissimo livello. Tra queste i Green Bay Packers che si gustano un Aaron Rodgers a livelli stellari, vincono anche i Minnesota Vikings mentre tornano al successo i Los Angeles Rams ed i Dallas Cowboys. Nella AFC vittoria ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Brindisi vince 108-99 il match contro PESaro! Spettacolari i 32 punti di John Brown : Segnare 99 punti e perdere comunque la partita non è roba da tutti i giorni nel Basket europeo. Questa sera capita alla Carpegna Prosciutto Pesaro, sconfitta a Brindisi dall’Happy Casa per 108-99 in una partita davvero spettacolare dal punto di vista folkloristico e davvero lontana da quelli che sono gli schemi soliti della palla a spicchi. Alla fine brillano le stelle americane della formazione pugliese, entrate nel match una alla volta, ...

Alle 14 giochiamo in diretta a eFootball PES 2020 : Simulazione o FUT? Konami o EA? PES o FIFA? eFootball PES 2020 o FIFA 20? Come ogni anno anche questo 2019 ci ha messo di fronte alla classica battaglia dei titoli calcistici dividendo appassionati e critica e presentandoci due produzioni e due modi di intendere i videogiochi dedicati al calcio sicuramente diversi.Ma quest'oggi non è tempo di scontri tra franchise ma di toccare con mano uno degli sfidanti: eFootball PES 2020. L'ultima fatica di ...

eFootball PES 2020 arriva su Android ed è già giocabile : eFootball PES 2020 mobile da ieri è disponibile su iOS e Android in versione pre-open mentre la versione definitiva verrà rilasciata il 24 ottobre. In questa settimana sarà quindi possibile iniziare a giocarci a patto di aspettarsi qualche bug o interventi di manutenzione che saranno necessari per migliorare l’esperienza complessiva prima del debutto ufficiale del gioco. L'articolo eFootball PES 2020 arriva su Android ed è già giocabile ...

FIFA 20 vs PES 2020 : Franck Ribery critica EA - Konami ne approfitta per trollare : FIFA 20 vs PES 2020, una sfida inevitabile nel variegato panorama videoludico, come sanno benissimo gli appassionati di calcio virtuale e di gaming più in generale. E che ha preso piede lo scorso mese di settembre, quando le due nuove incarnazioni delle popolari serie sportive di EA Sports e Konami - da sempre rivali - sono andate ad invadere il mercato, ed in particolare PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch sia in versione fisica che ...