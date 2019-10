Pensioni | 5 | 8 milioni con meno di 1 000 euro al mese e 285 mila oltre i 5 mila

Frodi su Pensioni e sanità - in sei mesi bruciati oltre 150 milioni : Ad Ascoli un uomo s’è intascato due pensioni della mamma deceduta. Una truffa simile per tipologia ad altre individuate dalla Guardia di finanza in tutta Italia. Una sistematica emorragia di denaro pubblico che, negli ultimi sei mesi, ha raggiunto la somma di 157 milioni di euro