Paura a Pisa | uomo si barrica in casa armata e minaccia di sparare | edifico evacuato

Paura a Vicopisano - uomo si barrica in casa e minaccia di sparare : Un uomo armato dal primo pomeriggio di oggi si è asserragliato nella sua casa a Vicopisano (Pisa) e minaccia di sparare a chiunque si avvicini spari sparatoria Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/24/ Paura -a- Vicopisano - uomo -si- barrica -in- casa -e- minaccia -di- sparare /Pisa, si barrica in casa e minaccia di ...

Pisa - Paura sulla Fi-Pi-Li : camion a fuoco in galleria - superstrada chiusa e caos traffico : L'incidente alle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 11 ottobre, nel tratto tra Pontedera Est e Montopoli, in provincia di Pisa. L'episodio fortunatamente non ha provocato vittime e feriti ma ha creato il caos in superstrada per tutta la mattinata visto che il tratto è stato chiuso per diverse ore e riaperto poi solo su una corsia.Continua a leggere