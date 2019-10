Pattinaggio di Figura | Matteo Rizzo si prepara al debutto stagionale nello Skate Canada

Fonte : sportfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’Italia fa il suo esordio in stagione nel circuito di ISU Grand Prix con il giovane talento delle Fiamme Azzurre, in gara, tra gli altri, contro Yuzuru Hanyu e mosso dal sogno di centrare l’accesso alla Finale di Torino Si parte. Prende il via domani al Price Center di Kelowna, nella prima giornata di, la partecipazione dell’Italia a questa stagione di ISU Grand Prix. Dopo le soddisfazioni del circuito Junior che ha visto la qualificazione di Daniel Grassl (Young Goose Academy) per la finale in programma a Torino dal 5 all’8 dicembre, ora è tempo di scendere sul ghiaccio anche per la Nazionale senior. L’esordio tricolore è affidato alla classe e al talento di, l’unico italiano a gareggiare in questo week-end nord americano che rappresenta la seconda uscita di Grand Prix dopoAmerica della scorsa settimana. Il ...

