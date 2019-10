Parmitano è pronto a comandare dallo Spazio un robot sulla Terra

Fonte : wired

(Di giovedì 24 ottobre 2019) (foto: Esa) Un giorno, non molto lontano, gli astronauti potranno guidare direttamente dall’orbita i rover utilizzati per l’esplorazione della Luna e di Marte. Ed è proprio quello che stanno per testare gli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale: guidare dalla Iss unin movimento. Più precisamente, a tentare l’impresa sarà l’astronauta dell’Esa e comandante della Iss Lucache a novembre sarà protagonista dell’esperimento Analog-1, una nuova sfida con cui l’Agenzia spaziale europea (Esa) proverà a dimostrare come equipaggi in orbita, scienziati ae le nuove tecnologie possono lavorare insieme per guidare i rover di future missioniLuna e su Marte. Fino a oggi, ricordiamo, i rover inviati per l’esplorazione di altri pianeti sono stati controllati grazie all’utilizzo di software ...

