Pardo | ”Credo che il Napoli possa regalare emozioni | soprattutto in Europa”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 24 ottobre 2019): l‘inizio di stagione di Meret quest’anno è stato favoloso A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pierluigi, giornalista, che ha parlato del, vittorioso ieri in Champions League, contro il Salisburgo e di Meret che si sta ponendo sempre di più all’attenzione del grande palcoscenico nazionale ed europeo con le sue magnifiche prestazioni. “Contro il Salisburgo ho visto non dei singoli, ma una squadra e un’immagine simbolo su tutte: l’abbraccio tra Insigne ed Ancelotti. L’obiettivo è riportare compattezza perchè la squadra è buona, le competizioni sono tante e si può fare bene. La gara di ieri ha spazzato via alcune nubi. Almancano alcuni punti e ora non può più sbagliare, ma i presupposti per fare bene ci sono. Credo che ilin ...

davidedalco4 : @Tinofonti71 cesari è 'unico serio in quel bordello di trasmissione. quanto a pardo nn credo neanche ke si anti juv… - magicabionda : @Delpinsky Yes, sentito in diretta tv ieri sera, il napolese di nascita credo ( dalla parlata mi pareva ) ha detto… - AntonioVona : @Tiki_Taka_real voglio vedere se a Tiki Taka domenica fate vedere quanto fa schifo Insigne!!!Ma non credo visto che… -