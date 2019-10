Palozzi | vicinanza a famiglia Luca Sacchi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Adriano, consigliere regionale e confondatore del partito Cambiamo, in merito alla morte di, deceduto in seguito al colpo di pistola ricevuto in zona Colli Albani: "Vogliamo esprimere la più sentitaai familiari e ai cari di, il ragazzo ucciso la scorsa notte a Roma durante una rapina in zona Colli Albani. Si tratta di un episodio tragico, che ci addolora nel profondo. L'ennesimo atto cruento in una Capitale d'Italia, quella governata dalla sindaca Raggi e dalla amministrazione grillina, ormai sempre più preda di violenza e illegalità".

