Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) E' stato, nell'agosto del 2018, ilergastolanoin Italia a cui è stata concessa la liberazione condizionale. Dopo la sentenza della Consulta, il pensiero di Carmelo Musumeci è a chi sta dentro: "Sono contento pensando ai miei ex compagni, finalmente hanno una speranza concreta, una possibilità - dice all'AGI - Ora dipende dal percorso che faranno, se sarà virtuoso, e dai magistrati di sorveglianza. Oggi tiro un sospiro di sollievo, è come se mi sentissi meno in colpa di avercela fatta. Come se mi fossi scrollato un po' di carcere da dosso". Musumeci, 64 anni, ne ha trascorsi 27 da recluso. In carcere, ha preso due lauree e scritto molti libri, tra cui 'Gli ergastolani senza scampo' assieme al professore di diritto costituzionale Andrea Pugiotto, un'opera diventata una sorta di 'manifesto' di quelli che lui ha definito gli 'uomini ombra', destinati a una vita intera senza ...

HuffPostItalia : L'allarme di Di Matteo e Ardita: 'Dopo la Consulta sull'orgastolo ostativo, la mafia si può riorganizzare' - Agenzia_Italia : Orgastolo ostativo, il commento del primo detenuto libero - fulviodeangeli1 : L'allarme di Di Matteo e Ardita: 'Dopo la Consulta sull'orgastolo ostativo, la mafia si può riorganizzare' -