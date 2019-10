Ora è ufficiale | Dua Lipa pubblicherà il nuovo singolo “Don’t Start Now” l’1 novembre

Parte per ben 8 smartphone Huawei e Honor il programma beta oggi 24 ottobre - Ora è ufficiale : Sta arrivando per ben 8 smartphone la beta di EMUI 10, tra quelli legati al mondo Huawei e Honor. Per alcuni tra i device trapelati oggi 24 ottobre non si tratta certo di una novità assoluta, considerando il fatto che almeno tre dispositivi hanno visto il programma in questione partire già in Italia, ma è importante evidenziare come il tutto sia stato ufficializzato in queste ore con tanto di locandina. Proviamo dunque a mettere a fuoco la ...

Sony Xperia 1 Professional Edition ufficiale : ancOra più premium e costoso : Questa mattina Sony ha presentato in Giappone il nuovo Xperia 1 Professional Edition, versione esclusiva e ancora più costosa del suo flagship. L'articolo Sony Xperia 1 Professional Edition ufficiale: ancora più premium e costoso proviene da TuttoAndroid.

Franco Battiato è malato - Ora è ufficiale : “Torneremo ancOra” è il suo ultimo album - ma lui non tornerà più [VIDEO] : Franco Battiato si ritira. Una misteriosa malattia della quale non parla lui e non parla il suo manager lo costringe a dire addio ad una vita dedicata alla musica. «Non c’è più nulla nei cassetti. Direi che questo è l’ultimo album» ha dichiarato Franz Cattini, manager del cantautore. Titolo straziante per l’ultima fatica di Battiato, «Torneremo ancora», che uscirà venerdì 18 ottobre, proprio nel momento in cui è costretto a non tornare più ...

Ora è più facile trovare le varie offerte Vodafone nell’app ufficiale : Il team di Vodafone ha apportato alcune modifiche all'applicazione ufficiale di questo popolare operatore e in particolare alla sezione dedicata alle offerte L'articolo Ora è più facile trovare le varie offerte Vodafone nell’app ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Juventus - Ramsey ancOra fermo per infortunio : il tweet ufficiale : Juventus – Aaron Ramsey ancora vittima di problemi fisici. Il Gallese, convocato da Giggs, venerdì non sera partito per il match contro la Slovacchia. Anche contro la Croazia il centrocampista bianconero non sarà tra i disponibili: continuerà ad allenarsi fino al ritorno a Torino, in differenziato. Juventus, infortunio Ramsey: gallese ancora indisponibile Questo il tweet pubblicato dall’account ufficiale della selezione nazionale ...

In ritardo di 5 giorni Android 10 su Samsung Galaxy S10 in versione beta : Ora è ufficiale : Arrivano novità importanti in questi minuti per gli utenti che sono in attesa di novità ufficiali per quanto concerne il Samsung Galaxy S10. Mi riferisco ai tempi necessari affinché si possa dare il via alla distribuzione dell'aggiornamento Android 10, pur parlando in questa fase della sola versione beta del pacchetto software. Come vi avevamo anticipato con un articolo apposito, infatti, l'appuntamento sembrava ormai fissato tra ieri ed oggi ...

Ora è ufficiale : PlayStation 5 arriverà alla fine del 2020 : Sony ha annunciato ufficialmente che PlayStation 5 arriverà alla fine del 2020.Dal blog di PlayStation leggiamo quanto detto da Jim Ryan:"Dato che inizialmente abbiamo presentato la nostra console di prossima generazione ad aprile, sappiamo che c'è stato molto entusiasmo e interesse nel sentire di più su ciò che porterà il futuro dei giochi. Oggi sono orgoglioso di condividere che la nostra console di prossima generazione si chiamerà PlayStation ...

The Walking Dead la terza serie in Italia sarà su Amazon Prime Video (Ora è ufficiale) : The Walking Dead su Amazon Prime Video in Italia il secondo spinoff della saga zombie in primavera 2020 in contemporanea USA Adesso è ufficiale. Per vedere tutti i prodotti dell’universo zombie di The Walking Dead gli spettatori Italiani dovranno girovagare come dei non morti. Lo avevamo anticipato più volte, anche ieri nel momento del rilascio del trailer di questa nuova serie ancora senza titolo, durante il Comic-Con di New York, adesso ...

Amazfit GTR in versione 42 mm disponibile in tutte le colOrazioni sullo shop ufficiale : Con un post sulla pagina ufficiale su Facebook, il team di Amazfit Italia annuncia la disponibilità di Amazfit GTR in versione da 42 mm in tutte le colorazioni sullo shop dell’azienda. Già sentita la novità? tutte le colorazioni di Amazfit GTR 42mm sono adesso disponibili su Amazfit.shop! Scegli la versione giusta per il tuo outfit! Bianco, rosa, rosso o nero? Qual è il tuo colore preferito? Il prezzo ufficiale di questo smartwatch in ...

Sul viale del tramonto Huawei P9 Lite : stop aggiornamenti e supporto - Ora è ufficiale : Arrivano indicazioni definitive e in parte scontate per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P9 Lite, device che è stato lanciato sul mercato più di tre anni fa, ma che allo stesso tempo risulta ancora molto popolare nel nostro Paese. Obsoleto? Sulla carta sì, inevitabile coi suoi anni alle spalle, senza dimenticare che parliamo di un prodotto di fascia medio-bassa già al momento del suo esordio qui in Italia. Il fatto stesso che in tanti lo ...

Jennifer Lopez e Shakira si esibiranno al Super Bowl 2020 : Ora è ufficiale! : Un halftime show caliente The post Jennifer Lopez e Shakira si esibiranno al Super Bowl 2020: ora è ufficiale! appeared first on News Mtv Italia.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno una data di lancio - Ora è ufficiale : Segnate questa data sul calendario perché potrebbe essere il giorno dei Google Pixel 4 e a suggerirlo è Evan Blass, meglio conosciuto come evleaks, fonte assolutamente affidabile. L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno una data di lancio, ora è ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Pesticidi - una volta tanto il Parlamento ha preso una posizione ufficiale. Ora però ci vuole un piano : Nel 2009, veniva emanata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 128 finalizzata a garantire “l’utilizzo sostenibile dei Pesticidi tenendo conto del principio di precauzione” (Considerando n. 1). A tal fine, nel testo legislativo in questione si legge che “gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti ...

Queste oscure materie ha una data ufficiale : la serie arriverà in contempOranea in Italia? : Quasi come un fulmine a ciel sereno è arrivato l'annuncio relativo alla data ufficiale di messa in onda di Queste oscure materie, la serie basata sull'omonima saga di libri firmati da Philip Pullman. Sicuramente questo è uno dei prodotti più attesi della stagione e la firma di HBO è sicuramente una garanzia, proprio per questo l'attesa dei fan è ormai al culmine e l'arrivo inaspettato di una data così "vicina" non ha fatto altro che far ...