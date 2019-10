Non sono ancora state annunciate ma sono già in vendita | altri dettagli sulle nuove

Ha navigato da Venezia a Genova con il suo cane : "Anche se sono paraplegico - al mare Non rinuncio" : Ha percorso 1.648 miglia lungo le coste italiane. Da Venezia a Genova. Insieme a lui, ad accompagnarlo, il suo cane “Muttley”. Un’impresa ardua, soprattutto perché Marco Rossato è paraplegico dall’età di 27 anni. Portando a termine la sua regata, è stato il primo velista disabile a circumnavigare l’Italia. La sua storia la racconta il Corriere. La mobilità ...

Russiagate - la verità di Conte : “I nostri 007 Non sono coinvolti”. E attacca Salvini : Il premier in audizione al Copasir per due ore e mezza: «La richiesta Usa è arrivata a giugno, da Barr e non da Trump»

Chiara Ferragni e Fedez battuti in tribunale da Daniela Martani : i social Non sono autorevoli "non si lede la reputazione altrui. : La Procura di Roma ha chiesto di archiviare la querela di Fedez contro Daniela Martani, ex pasionaria dell'Alitalia, che aveva definito su Twitter la coppia Fedez e Chiara Ferragni «idioti...

Amber Heard e la protesta contro Instagram : «Perché Non sono libera di pubblicare il mio seno nudo?» : Niente nudità su Instagram. sono le severe linee guida che il social network ha adottato, ma che ad Amber Heard non sono andate proprio giù. L’attrice aveva pubblicato una foto che la ritraeva senza veli: giacca nera e capezzoli di fuori. Un servizio fotografico professionale che però è stato immediatamente oscurato da Instagram, che vieta questo genere di pubblicazioni (a meno che non si tratti di cicatrici causate da mastectomia o donne ...

Taylor Mega dopo la rottura con Giorgia Caldarulo : “Non sono bugiarda” : Taylor Mega sulle polemiche dopo la rottura con Giorgia: “Passi tutto, ma bugiarda mai!” Taylor Mega ha rilasciato oggi un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. Ovviamente l’argomento portante dell’intervista è stato la sua storia (finita da qualche giorno) con Giorgia Caldarulo. Difatti in tanti hanno insinuato che questa relazione sarebbe stata creata solo a tavolino per ...

Disabili - le mamme caregiver Non sono eroine ma donne che subiscono una condanna ingiusta. E la colpa è dello Stato : Si parla di madri speciali, si descrivono donne eccezionali, forti e incrollabili. Forse inconsapevolmente lo si fa per mitizzare una realtà che si vuole evitare. Da tanti anni continuiamo a ripetere che non siamo nulla di più e nulla di meno di esseri umani che si trovano a dover affrontare situazioni difficilissime che radicalmente cambiano la prospettiva della nostra vita per sempre. Noi stesse impieghiamo anni per comprenderlo davvero, ...

Nadal-Federer - tanto amici ma… dov’è l’invito per il matrimonio? Roger ammette : “Non sono stato invitato” : Fra i tanti invitati al matrimonio di Rafa Nadal spicca l’assenza di Roger Federer: il campione svizzero ammette di non aver ricevuto alcun invito Li abbiamo visti spesso rivali in campo, partner nella Laver Cup tanto in doppio quanto nel ruolo di coach l’uno dell’altro. Si sono sfidati all’ultimo colpo nelle finali Slam, fuori dal rettangolo di gioco non hanno mai nascosto l’ammirazione l’uno per ...

Francesco : "Essere sordo Non ferma. Mi sono laureato con 110 e lode grazie alla forza di volontà" : Non si è mai fermato davanti alle difficoltà. Nonostante non riuscisse a sentire nulla di ciò che accadeva intorno a lui. Non ha mai consentito che la sua invalidità caratterizzasse la sua vita più del dovuto. E ora con quel 110 e lode in disegno industriale alla facoltà di Architettura di Firenze ha dimostrato a se stesso e alla sua famiglia di voler superare qualsiasi ostacolo. Francesco Livi, ...

Salvini : io sindaco? prima o poi - ma Non di Roma perché io sono di Milano : Salvini: “Io sindaco? Mi piacerebbe prima o poi” Roma – “Mi piacerebbe prima o poi, ma prima voglio tornare al governo per finire quello che ho cominciato”. Lo dice Matteo Salvini ad ‘Agora” su Raitre, alla domanda se gli piacerebbe fare il sindaco di Milano. “NON DI Roma, IO sono DI Milano” “Ma figurati. Ci sarà un Romano o una Romana che può fare il sindaco di Roma. Io sono di Milano. Uno estratto a sorte dall’elenco telefonico lo troviamo per ...

Simona Ventura ammette : Non sono un’eroina - anche io sono stressata : Simona Ventura si sfoga sulle pagine di Ok - Salute e Benessere e rivela la sua grande debolezza, spiegando i motivi che conducono anche le donne di successo a subire gli effetti dello stress... Simona Ventura è uno dei volti di punta della nuova Rai2 di Carlo Freccero. Nella nuova stagione è impegnata su diversi fronti lavorativi ma questo non la esime dall'essere madre di tre giovanissimi ragazzi, compagna e donna con mille ...

“Non sono coincidenze - sei TU” - 8 anni fa la morte di Marco Simoncelli : il commovente messaggio del team Sic58 [FOTO] : Il team Sic58 ricorda Marco Simoncelli nel giorno dell’anniversario della sua morte: le commoventi parole sui social sono passati 8 lunghi anni dalla tragica scomparsa di Marco Simoncelli: il giovane pilota italiano deceduto dopo uno spaventoso incidente sul cricuito di Sepang. Nonostante il passare del tempo, però, il Sic è scolpito nel cuore di tantissimi appassionati, dei suoi cari e degli amici, che oggi, nel giorno ...

Sci alpino - Manfred Moelgg : “Le ambizioni sono alte - Non vedo l’ora di iniziare. Hirscher mancherà - ma ne arriveranno altri” : A 37 anni Manfred Moelgg si appresta a vivere la sua ennesima stagione in Coppa del Mondo di sci alpino: l’azzurro, che in carriera ha conquistato tre medaglie iridate (un argento ed un bronzo in slalom ed un bronzo in gigante), venti podi nel circuito maggiore con tre successi, ed il quarto posto in classifica generale nel 2008, quando vinse la Coppa di specialità nello slalom, ha parlato in esclusiva ad OA Sport della nuova annata ...

Prescrizione - Zingaretti : “Stiamo ancora discutendo la riforma. Non sono convinto sullo stop visti i tempi incerti dei processi” : La riforma della Prescrizione? Nicola Zingaretti non è ancora convinto che la nuova legge in vigore dall’1 gennaio del 2020 si quella giusta. “A noi non convince l’idea di un punto fermo nella Prescrizione a fronte di tempi assolutamente incerti nel processo. Ci siamo seduti al tavolo con lo stesso spirito con il quale abbiamo discusso la manovra e stiamo discutendo di federalismo, senza accettare pacchetti precostituiti e senza ...