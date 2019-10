Non dovresti mai rimettere i gusci d’uovo nel cartone | ecco perché

Fonte : dilei

(Di giovedì 24 ottobre 2019) A proposito di abitudini errate in cucina, c’è quella didelle uova rotte nel loro, insieme a quelle ancora integra. Si tratta di una pratica scorretta e pericolosa per la salute, quest’azione infatti può dare vita alla cosiddetta contaminazione incrociata, uno dei pericoli più grandi da evitare in cucina. Secondo Egg Safety Center, non dovremmo mai conservare le uova che utilizziamo in cucina insieme airotti. Questo potrebbe aumentare notevolmente il rischio di trasferire il batterio sull’alimento non contaminato. In generale non è mai una buona idea utilizzare dei cartoni per conservare le uova. Essendo infatti i contenitori non lavabili, diventano l’habitat perfetto per gli agenti patogeni, causa scatenante di molte malattie. Se le uova si rompono è davvero il caso di buttarle, conservarle potrebbe essere rischioso. Ilo rotto inoltre va ...

cheejicake_ : fra non ho chiesto di essere attaccata in questo modo, tu dovresti essere una pallina di luce, che è st'atteggiamen… - Frances32959929 : @PaPaganini @Unico_Obiettivo @realmeth03 No magari dovresti pensare che nonostante avesse scarsoni come Kalinic and… - cristy77441 : @erkenci2018 Io non giudico ma cerco indizi per capire se sono insieme, per me è strano andare tutte le sere per lo… -