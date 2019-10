Nicki Minaj starebbe organizzando un secondo matrimonio in grande | dopo aver sposato

Nicki Minaj si è sposata (con Kenneth «Zoo» Petty) : 35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki ...

Nicki Minaj si è sposata : A darne annuncio è stata lei stessa postando ieri sera un breve video su Instagram in cui si vedono inquadrate due tazze, una con la scritta "Mrs" e l'altra "Mr" e due cappellini, uno bianco con ricamato in rosa la parola "Bride" e uno nero con in argento la parola "Groom".

Nicki Minaj si è sposata : matrimonio con Kenneth Petty per la rapper : matrimonio tra Nicki Minaj e il compagno Kenneth Petty Fiori d’arancio per Nicki Minaj. La popolare rapper è convolata a nozze con il compagno Kenneth Petty. Il matrimonio è stata confermata dalla stessa cantante con un un video condiviso su Instagram, dove si vedono due tazze con la scritta Mr andr Mrs e Sposa e […] L'articolo Nicki Minaj si è sposata: matrimonio con Kenneth Petty per la rapper proviene da Gossip e Tv.

È una fake news il duetto tra Adele e Nicki Minaj - la rapper ha trollato tutti con uno scherzo : Non c'è alcun duetto tra Adele e Nicki Minaj, come quest'ultima aveva invece lasciato intendere durante un'intervista in un programma televisivo. Nulla più che una battuta, uno scherzo, che però ha fatto il giro della rete in poche ore con notizie che annunciavano con grande entusiasmo la nuova e del tutto inedita partnership tra la diva inglese delle ballate struggenti e la giunonica rapper. Le due non hanno inciso alcuna collaborazione, ...

Nicki Minaj interrompe la pausa per duettare nel singolo Fendi di PnB Rock insieme a Murda Beatz (audio - testo e traduzione) : Nonostante l'annuncio esploso a ciel sereno delle scorse settimane, la rapper Nicki Minaj interrompe la pausa e partecipa al nuovo singolo di PnB Rock insieme al producer Murda Beatz. La Minaj, infatti, aveva annunciato di voler prendere una pausa dalla musica per potersi dedicare alla sua sfera personale. Con il singolo Fendi - questo il titolo del brano del rapper PnB Rock - Nicki Minaj si fa ancora sentire. La rapper intona i ...

Nicki Minaj annuncia : “Ho deciso di ritirarmi dalla musica” : “Ho deciso di ritirarmi per dedicarmi alla mia famiglia“. È l’annuncio arrivato a sorpresa – e senza tanti giri di parole – da Nicki Minaj, la 36enne cantante americana incoronata solo qualche mese fa come la prima rapper donna aver venduto oltre centro milioni copie di dischi. Una decisione motivata dal fatto che tra pochi mesi si sposerà con il compagno Kenneth Perry e quindi, all’apice della sua carriera, ...

