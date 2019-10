NextGen 2019 | Auger-Aliassime dà forfait | Jannik Sinner verso la qualificazione diretta?

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Arriva una notizia potenzialmente positiva per l’Italia in vista delle Next Gen ATP Finals di Milano, che andranno in scena al Palalido dal 5 al 9 novembre. Infatti il tennista canadese Felix, numero due della graduatoria di, ha annunciato che non parteciperà al torneo a causa di un problema alla caviglia per cui ha dovuto dareanche all’ATP 500 di Vienna. Torneo in cuiè impegnato oggi negli ottavi di finale contro il francese Gael Monfils. Proprio il 18enne bolzanino è interessato da vicino da questa notizia, visto che potrebbe ottenere il pass di. Infatti, considerando che il greco Stefanos Tsitsipas, numero uno della classifica, non parteciperà vista la concomitanza delle ATP Finals di Londra, l’ultimo qualificato virtuale sarebbe lo svedese Mikael Ymer, che ha attualmente un vantaggio di 167 punti nei ...

NextGen_50 : RT @NATOFoundation: -???? ???????????? alla IV ed. dell'#AutumnSchool organizzata da @SIOItweet e @NATOFoundation ?? In 7 lezioni, il corso indagh… - zazoomblog : NextGen 2019: Jannik Sinner potrebbe qualificarsi direttamente e regalare un posto extra all’Italia! - #NextGen #20… - zazoomnews : NextGen 2019: Jannik Sinner potrebbe qualificarsi direttamente e regalare un posto extra all’Italia! - #NextGen #2… -