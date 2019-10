Musica in lutto Se n’è andato nel silenzio della sua casa | “Una carriera di successi”

Lutto nella Musica : la cantante Sulli trovata morta in casa - “ipotesi suicidio”. Aveva 25 anni : trovata morta in casa dal suo manager. Aveva solo 25 anni Sulli, star sudcoreana che era considerata la ribelle del K-pop. All’anagrafe Choi Jin-ri, Aveva milioni di fan (6 solo su Instagram). Tutti sconcertati dalla notizia, che ha fatto presto il giro della rete, della sua morte. Per ora, riporta il Corriere della Sera, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Sulli era nata il 29 marzo 1994 a Pusan e Aveva iniziato la carriera nel ...

Mondo dello spettacolo in lutto - Manuel Frattini stroncato da un infarto improvviso a 54 anni. Era il volto italiano del Musical : E’ morto improvvisamente ieri sera a Milano Manuel Frattini, danzatore, cantante e attore teatrale, il divo italiano del Musical. Frattini ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei presenti e del personale medico chiamato immediatamente. L’artista, che nel maggio scorso aveva compiuto 54 anni, si trovava a Milano per fare quello che più amava nella vita, il Musical: aveva ...

“Ciao grande uomo”. Un altro lutto nella Musica. Addio a Larry Junstrom : Il mondo della musica perde un altro dei suoi profeti. All’età di 70 anni è morto Larry Junstrom, bassista dei Lynyrd Skynyrd e dei 38 special. Una carriere lunga quasi 40 anni, dal 1977 al 2014, che ha vissuto la sua parabola conclusiva il 6 ottobre. L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Immediato il ricordo della sua ultima band che dalla sua pagina Facebook scrive: “Il grande uomo del basso ci ha lasciati. Ha suonato nelle arene di ...

Grave lutto nel mondo della Musica : un pezzo di storia che se ne va : lutto nel mondo della musica: è morto Ginger Baker, il leggendario batterista dei Cream. Ginger Baker era uno dei più talentuosi e innovativi del rock e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Baker aveva 80 anni e, al momento del decesso, era ricoverato in un ospedale inglese. Ginger Baker ha suonato, tra gli altri, con Eric Clapton, con il bassista Jack Bruce, ma anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti nella sua lunga carriera. Con ...

Lutto nel mondo della Musica. Addio a Ginger Baker - storico batterista dei Cream : All’età di 80 anni è venuto a mancare un pilastro molto importante della musica rock. Ginger Baker era il batterista dei Cream, una delle band più influenti e anticonvenzionali del panorama musicale moderno, ed scomparso oggi, domenica 6 ottobre. Dopo la corsa in ospedale avvenuta il 25 settembre scorso, non c’è stato nulla da fare per il musicista. È morto lasciando in eredità la sua musica.\\A rilasciare la notizia è stata la famiglia di ...

Lutto nel mondo della Musica : se ne va un grande : “Piero Cesanelli Lasci un grande vuoto” : Se n’è andato un grande della cultura e della musica. Piero Cesanelli, co-fondatore e direttore artistico di Musicultura, è morto a 73 anni. Dopo avere combattuto una grave malattia, si è spento nel pomeriggio di oggi. Da un mese era ricoverato alla Lungodegenza di Treia. Originario di Recanati, aveva contribuito a fondare Musicultura, festival popolare d’autore nato nel 1990. Era sposato con Paola Promisqui, la donna che è stata la sua compagna ...

Lutto nel mondo della Musica : il cantante trovato morto nella sua casa : Lutto nel mondo della musica. È morto un grande che sarà impossibile dimenticare. Addio a Ric Ocasek, il cantante americano che negli anni ’80 aveva fondato ed era stato leader dei The Cars. Il gruppo statunitense era celebre per suonare il genere new wave. Ric Ocasek è morto all’età di 75 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua casa di Manhattan. È stata la famiglia di Ric a lanciare l’allarme: l’uomo non rispondeva al telefono da un ...

“Il migliore al mondo”. Lutto nel mondo della Musica : l’amato cantautore morto per un arresto cardiaco : Lutto nel mondo della musica. È morto lui, che era un’icona del folk. Lui, che ha ispirato Kurt Cobain, Matt Groening e Tom Waits. Addio, Daniel Johnson. Il cantautore outsider sarebbe morto a 58 anni per via di un arresto cardiaco, come riporta l’Austin Chronicle. L’ultimo periodo, però, era stato duro per Johnson: la salute del cantautore era peggiorata dopo una caduta e del cambiamento delle medicine che prendeva per la schizofrenia e il ...

Musica in lutto : la cantante morta in un incidente stradale. Aveva 30 anni : Mondo della Musica in lutto per la giovanissima cantante morta a soli 30 anni in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta nella notte di mercoledì 4 settembre a Taos, in New Mexico, dove Kylie Rae Harris, astro nascente della Musica country, si stava recando al Big Barn Dance dove era attesa per un’esibizione. La Harris è rimasta coinvolta in uno scontro tra 3 auto, in cui è deceduta anche la conducente di un’altra vettura, una ragazza di ...

Lutto nel mondo della Musica : il cantautore LaShawn Daniels è morto in un terribile incidente d’auto : È morto improvvisamente LaShawn Daniels, songwriter americano autore di innumerevoli successi per artisti di fama mondiali per esempio Beyoncé, Whitney Houston, Jennifer Lopez e Michael Jackson. Come ha fatto sapere il suo portavoce JoJo Pada, LaShawn Daniels è deceduto in seguito alle conseguenze di un incidente d’auto. Una tragedia senza precedenti: l’uomo aveva solo 41 anni. Vinse un Grammy Award per la Miglior canzone R&B nel 2001 per ...

Lutto nel mondo della Musica : è morto improvvisamente a 44 anni : È morto Tomaso Cavanna, creatore di grandi eventi in tutta ItaliaLutto nel mondo della musica, di è spento a 45 anni, veneziano, tra gli ultimi progetti a cui aveva lavorato c'era il Jova Beach Party. È mancato lunedì 26 agosto Tomaso Cavanna: l’imprenditore, organizzatore di eventi ed ex discografico avrebbe compiuto 45 anni il 28 agosto. Cavanna era molto conosciuto nell’ambiente della musica italiana; aveva lavorato a lungo in ...

Lutto nel mondo della Musica : morto a 39 anni dj Luca - in arte Shake The Rockfather : Luca Casalucci, trentanove anni, è andato a dormire nella sua abitazione di Musile di Piave e non si è più risvegliato. Originario del Trevigiano, era molto conosciuto tra la Marca e il Veneziano, sopratutto nel mondo della notte. Probabilmente è stato stroncato da un malore. Tanti i ricordi sui social. Classe 1980, originario di Monastier, Luca in arte dj Shake The Rockfather, era conosciutissimo nei locali tra la Marca e il veneziano dove ...