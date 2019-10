Motorola svela Moto G8 Plus | Moto G8 Play | Moto E6 Play e One Macro | in Italia a partire

Motorola Moto G8 Plus svelato completamente da questo leak : ecco specifiche e immagini : Anche Moto G8 Plus dovrebbe adottare una tripla fotocamera posteriore, con autofocus laser, oltre a un frontale con il classico notch a goccia. L'articolo Motorola Moto G8 Plus svelato completamente da questo leak: ecco specifiche e immagini proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G8 Plus svelato completamente da questo leak : ecco specifiche e immagini : Anche Moto G8 Plus dovrebbe adottare una tripla fotocamera posteriore, con autofocus laser, oltre a un frontale con il classico notch a goccia. L'articolo Motorola Moto G8 Plus svelato completamente da questo leak: ecco specifiche e immagini proviene da TuttoAndroid.

Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa : Sono apparse in Rete le prime immagini di un inedito smartphone Motorola che si caratterizza per la presenza di una fotocamera frontale a scomparsa L'articolo Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Macro svelato completamente - prezzo compreso - da questo leak : Motorola, fresca fresca di presentazione del suo nuovo Motorola One Zoom durante le giornate convulse di IFA 2019, torna a far parlare di sé con il nuovo Motorola One Macro, smartphone di cui vi avevamo già dato informazioni qualche mese fa a seguito di una serie di leak provenienti dal sempre prolifico Evan Blass. Quest’oggi, però, abbiamo finalmente modo di vedere le sue fattezze reali così come la scheda tecnica che accompagna questo ...

Motorola One Macro svelato completamente - prezzo compreso - da questo leak - : Motorola, fresca fresca di presentazione del suo nuovo Motorola One Zoom durante le giornate convulse di IFA 2019, torna a far parlare di sé con il nuovo Motorola One Macro, smartphone di cui vi avevamo già dato informazioni qualche mese fa a seguito di una serie di leak provenienti dal sempre prolifico Evan Blass. Quest’oggi, però, abbiamo finalmente modo di vedere le sue fattezze reali così come la scheda tecnica che accompagna questo ...