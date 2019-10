MotoGp | Valentino Rossi non ha dubbi | “Futuro? Posso dire che ho deciso con chi chiuderò

MotoGp - GP Australia 2019 : Marquez vuol allungare la striscia vincente - Valentino Rossi in cerca di feeling con la Yamaha : E dopo Motegi (Giappone) è la volta di Philipp Island (Australia). Nello splendido scenario oceanico, lungo i saliscendi tipici del layout “aussie”, il Circus della MotoGP si esibirà per regalare spettacolo agli appassionati. Come è noto, i giochi sono fatti: lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il titolo iridato, il sesto nella classe regina e l’ottavo in totale nella sua carriera, e la Honda si è imposta per la 25esima volta ...

MotoGp - Valentino Rossi e il traguardo dei 400 Gp : “ecco come avrei reagito se me lo avessero detto da piccolino” : Il pilota della Yamaha ha parlato del traguardo dei 400 Gran Premi che taglierà in Australia, svelando le proprie sensazioni in conferenza stampa Fine settimana speciale per Valentino Rossi a Phillip Island, in Australia infatti il Dottore festeggerà il traguardo dei 400 Gran Premi in carriera, un numero spaventoso che ne testimonia la grandezza. AFP/LaPresse Proprio di questa ricorrenza si è parlato in conferenza stampa, dove il pesarese ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Australia 2019 : “Bello festeggiare i 400° GP qui - le mie motivazioni sono le stesse di sempre” : Valentino Rossi si appresta a vivere il weekend del GP d’Australia, pRossima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, con voglia di riscatto dopo il brutto epilogo della gara in Giappone. La caduta e il ritiro a Motegi hanno rappresentato uno dei punti di down di una stagione, complessivamente, molto deludente. Ne è consapevole il “Dottore” che, distanziato di 205 lunghezze nella classifica generale dal campione del mondo Marc ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Australia 2019 : “Dobbiamo lavorare sodo - la pista di Phillip Island mi piace molto” : Valentino Rossi e la vittoria che manca da due anni e più, Valentino Rossi e un podio distante circa sei mesi. La stagione del Mondiale di MotoGP volge al termine e per il “46” motivi di soddisfazione ce ne sono pochi, per non dire nessuno. Il trionfo di Marc Marquez e l’astro nascente Fabio Quartararo sono i temi di questo 2019 e lui figura nel capitolo delle delusioni. Sì perché il settimo posto in classifica generale, a 205 punti ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Australia 2019 : “Dobbiamo lavorare sodo - la pista di Phillip Island mi piace molto” : Valentino Rossi e la vittoria che manca da due anni e più, Valentino Rossi e un podio distante circa sei mesi. La stagione del Mondiale di MotoGP volge al termine e per il “46” motivi di soddisfazione ce ne sono pochi, per non dire zero. Il trionfo di Marc Marquez e l’astro nascente Fabio Quartararo sono i temi di questo 2019 e lui figura nel capitolo delle delusioni. Sì perché il settimo posto in classifica generale, a 205 ...

MotoGp – Valentino Rossi non perde le speranze : le parole del Dottore in vista del Gp d’Australia : Valentino Rossi concentrato sul suo lavoro: le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp sono pronti per il secondo appuntamento del Trittico asiatico: dopo la gara del Giappone, vinta da Marquez, si correrà adesso a Philipp Island, per il Gp d’Australia. Nonostante le ultime gare deludenti, Valentino Rossi arriva nella terra dei canguri motivato a far bene e concentrato sul suo lavoro per provare ...

MotoGp - GP Australia 2019 : Valentino Rossi rischia il peggior piazzamento in classifica generale della carriera : Il 2019 di Valentino Rossi si sta lentamente tramutando in un vero e proprio incubo senza fine. Una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, dove spiccano i due secondi posti consecutivi di Argentina ed USA, che avevano mantenuto molto alte le aspettative del Dottore riguardo il suo rapporto con la Yamaha, tanto che il sodalizio aveva cominciato a dialogare in vista di un possibile ulteriore rinnovo biennale al termine del ...

MotoGp - GP Australia 2019 : Valentino Rossi rischia il peggior piazzamento in classifica generale della carriera : Il 2019 di Valentino Rossi si sta lentamente tramutando in un vero e proprio incubo senza fine. Una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, dove spiccano i due secondi posti consecutivi di Argentina ed USA, che avevano mantenuto molto alte le aspettative del Dottore riguardo il suo rapporto con la Yamaha, tanto che il sodalizio aveva cominciato a dialogare in vista di un possibile ulteriore rinnovo biennale al termine del 2020. Questo ...

MotoGp - GP Australia 2019 : Valentino Rossi rischia il peggior piazzamento in classifica generale della carriera : Il 2019 di Valentino Rossi si sta lentamente tramutando in un vero e proprio incubo senza fine. Una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, dove spiccano i due secondi posti consecutivi di Argentina e USA, avevano mantenuto molto alte le aspettative del Dottore riguardo il suo rapporto con Yamaha, tanto che il sodalizio aveva cominciato a dialogare in vista di un possibile ulteriore rinnovo biennale al termine del 2020. Questo avrebbe ...

MotoGp - i possibili scenari futuri di mercato : Valentino Rossi e il rinnovo in Yamaha - decisivi i risultati. E Quartararo scalpita… : Il Mondiale MotoGP 2019 sta ormai per volgere verso i titolo di coda, ma una domanda inizia a filtrare in maniera importante: stiamo davvero per entrare nell’ultima stagione della carriera di Valentino Rossi? La leggenda del pilota di Tavullia andrà a concludersi? Fino a qualche settimana fa sembrava possibile un suo rinnovo con la Yamaha, sia perchè la sua voglia di correre non stava minimamente venendo meno, sia perchè la moto stava ...

MotoGp - i possibili scenari futuri di mercato : Valentino Rossi e il rinnovo in Yamaha - decisivi i risultati. E Quartararo scalpita… : Il Mondiale MotoGP 2019 sta ormai per volgere verso i titolo di coda, ma una domanda inizia a filtrare in maniera importante: stiamo davvero per entrare nell’ultima stagione della carriera di Valentino Rossi? La leggenda del pilota di Tavullia andrà a concludersi? Fino a qualche settimana or sono sembrava possibile un suo rinnovo con la Yamaha, sia perchè la sua voglia di correre non stava minimamente venendo meno, sia perchè la moto stava ...

MotoGp – Burgess più sincero che mai con Valentino Rossi : “forse è rimasto troppo a lungo” : Jeremy Burgess senza peli sulla lingua: le parole dell’ex capo tecnico di Valentino Rossi sono durissime I piloti della MotoGp si apprestano ad affrontare il secondo round del trittico asiatico. Dopo la gara di domenica in Giappone, vinta da Marquez, che ha regalato alla Honda il titolo Costruttori, i campioni delle due ruote si spostano in Australia, dove domenica si disputerà un nuovo Gran Premio. A Philipp Island in tanti ...

MotoGp - GP Australia 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Phillip Island. Primatista con 8 vittorie e 17 podi : Il Motomondiale sbarca in quel di Phillip Island per disputare il Gran Premio d’Australia 2019, diciassettesimo appuntamento della stagione e secondo atto del celebre trittico asiatico. Si preannuncia l’ennesima caccia al favorito Marc Marquez, sempre più intenzionato a fare bottino pieno fino a fine stagione per stabilire nuovi record fenomenali, mentre per i colori azzurri i riflettori saranno puntati specialmente su Valentino ...

MotoGp - GP Australia 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Phillip Island. Primatista con 8 vittorie e 17 podi : Il Motomondiale sbarca in quel di Phillip Island per disputare il Gran Premio d’Australia 2019, diciassettesimo appuntamento della stagione e secondo atto del celebre trittico asiatico. Si preannuncia l’ennesima caccia al favorito Marc Marquez, sempre più intenzionato a fare bottino pieno fino a fine stagione per stabilire nuovi record fenomenali, mentre per i colori azzurri i riflettori saranno puntati specialmente su Valentino ...