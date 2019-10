MotoGp | Dovizioso non si sbottona | “dire che siamo ottimisti è esagerato | ma l’obiettivo

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Australia 2019 : “Sarà difficile lottare per il podio - dire che sono ottimista sarebbe troppo” : Il tracciato di Phillip Island (Australia) non è mai stato quello preferito dalla Ducati e sarà teatro del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Se si esclude la parentesi di Casey Stoner (2007-2010), la Rossa ha sempre fatto fatica per i cronici problemi di percorrenza in curva. Ecco che Andrea Dovizioso, secondo della classifica mondiale della classe regina e con il titolo iridato già assegnato allo spagnolo Marc Marquez, cercherà ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Australia 2019 : “Phillip Island circuito difficile per noi - voglio mantenere la seconda posizione in classifica” : Una vittoria in 125cc nel 2004 e due terzi posti in MotoGP nel 2011 e 2018, sono questi i migliori risultati ottenuti da Andrea Dovizioso in carriera nel Gran Premio d’Australia. Il forlivese della Ducati ha sempre fatto molta fatica ad esprimersi al meglio sul selettivo tracciato di Phillip Island, come dimostra il pessimo 13° posto raccolto due anni fa mentre si stava giocando il titolo iridato con Marc Marquez. Dovizioso, reduce da due ...

MotoGp – Dovizioso determinato e per nulla rilassato : “se voglio mantenere la seconda posizione…” : Andrea Dovizioso concentrato e determinato in vista del Gp del Giappone: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia della gara di Phillip Island A meno di una settimana dal Gran Premio del Giappone prosegue senza sosta il Campionato Mondiale MotoGp, con un altro appuntamento classico del calendario sul circuito di Phillip Island. Il Ducati Team, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo e al suo centesimo podio in ...

MotoGp - la flessione di Andrea Dovizioso e della Ducati. Il confronto con il 2018 ed una sfida a Marquez di fatto mai iniziata : 119 punti: è questo il distacco in classifica generale di Andrea Dovizioso dallo spagnolo Marc Marquez nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il campionato della classe regina è già andato in archivio dal penultimo round disputato in Thailandia, con la palla n.8 andata in buca per l’iberico della Honda. Una stagione dominata dall’asso nativo di Cervera, con 10 successi e 15 podi, quando mancano tre weekend al termine. Un confronto che non c’è ...

MotoGp - la flessione di Andrea Dovizioso e della Ducati. Il confronto con il 2018 ed una sfida a Marquez di fatto mai iniziata : 119 punti: è questo il distacco in classifica generale di Andrea Dovizioso dallo spagnolo Marc Marquez nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il campionato della classe regina è già andato in archivio dal penultimo round disputato in Thailandia, con la palla n.8 andata in buca per l’iberico della Honda. Una stagione dominata dall’asso nativo di Cervera, con 10 successi e 15 podi, quando mancano tre weekend al termine. Un confronto che non ...

MotoGp - tutti gli scenari per il 2021 : Marquez rimane in Honda? Valentino Rossi e Dovizioso si ritirano? Gli spostamenti di mercato : Il Mondiale MotoGP 2019 si sta avviando verso la conclusione, mancano tre gare al termine della stagione e il titolo iridato è già nelle mani di Marc Marquez che negli ultimi appuntamenti cercherà di ritoccare ulteriormente i propri record da fenomeno. Si sta già guardando alla pRossima annata dove lo spagnolo partirà ancora una volta con tutti i favori del pronostico in sella alla su Honda, il vantaggio dell’iberico nei confronti degli ...

VIDEO MotoGp - GP Giappone 2019 : highlights e momenti salienti. Vince Marquez - cade Valentino Rossi - Dovizioso 3° : Marc Marquez ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo ha dominato la gara di Motegi e si è imposto con ampio margine nei confronti di Fabio Quartararo e di Andrea Dovizioso il quale si è reso protagonista di una bella risalita dalla settima piazzola. Valentino Rossi è invece caduto nel finale quando annaspava fuori dalla top ten. Di seguito il VIDEO con gli highlights e i momenti salienti del GP del ...

MotoGp - Marc Marquez vince anche in Giappone : non c'è gara - Dovizioso terzo. Titolo costruttori alla Honda : Lo spagnolo Marc Marquez, già laureatosi vincitore del Mondiale MotoGp, trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, partito in pole position, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva. Secondo posto per il francese Fabio Quartataro, su Ya

MotoGp - Marquez trionfa in Giappone : terzo Dovizioso - a terra Rossi : Marc Marquez trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, già campione del mondo MotoGp, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva....

MotoGp - Marquez vince anche in Giappone. Terzo Dovizioso - Rossi cade a quattro giri dal termine : Pole e trionfo in gara. Fine settimana perfetto per Marc Marquez, che ha vinto il Gran Premio del Giappone, classe Motogp, 16° appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Motegi lo spagnolo della Honda, già laureatosi campione del mondo in Thailandia, ha preceduto tutti dopo essere scattato dalla pole ottenendo la decima vittoria stagionale. Sul podio anche il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati). Quarto lo ...

VIDEO GP Giappone MotoGp 2019 : Andrea Dovizioso raggiunge quota 100 podi in carriera : Andrea Dovizioso conquista un brillante terzo posto nel Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP e centra il 100esimo podio della sua carriera. Un traguardo notevole per il pilota romagnolo che va a sancire una costanza di rendimento notevole. Nella gara di Motegi di oggi il ducatista ha messo in mostra una ottima rimonta che ha riportato il sorriso dentro il box. Andiamo, quindi, a celebrare questo traguardo con “Desmo ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci rischia il posto in Ducati. Confronto impietoso con Dovizioso - Miller potrebbe strappargli il sedile : Il Mondiale 2019 di Danilo Petrucci sta prendendo una piega decisamente insperata. Il Gran Premio del Giappone è stato solamente l’ultimo episodio di una sofferenza che sta continuando da molto, troppo tempo per l’umbro della Ducati e che potrebbe anche costagli una prematura rescissione di contratto col team di Borgo Panigale. Eppure tutto era iniziato davvero al meglio, con Petrucci in grado di tenere il passo del compagno Andrea ...

MotoGp – Dovizioso analitico dopo il Gp del Giappone : “soffriamo tanto con le gomme nuove” : Andrea Dovizioso sincero dopo il Gp del Giappone: le parole del forlivese della Ducati dopo il terzo posto di Motegi Un terzo posto soddisfacente a metà per Dovizioso oggi al Gp del Giappone: il forlivese della Ducati avrebbe preferito il secondo posto al terzo, ma considerando la partenza dalla settima casella in griglia il risultato è più che positivo e permette al ducatist di consolidare il suo secondo posto in ...

MotoGp – Marquez allunga - Dovizioso guadagna punti dai diretti rivali : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Marquez sempre più leader, Dovizioso allontana i diretti rivali: la nuova classifica piloti di MotoGp Che spettacolo Marc Marquez! Lo spagnolo ha regalato alla Honda il titolo Costruttori in Giappone grazie ad una splendida vittoria a Motegi. Con la vittoria Giapponese Marquez allunga sempre più in classifica, nonostante il titolo Mondiale già matematicamente conquistato. Il terzo posto di Dovizioso oggi in gara permette invece al ...