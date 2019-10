Moto2 | GP Australia 2019 | Marini a caccia del magico triplete | Marquez vuole il titolo

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il terzultimo atto della stagione del Motomondiale è ormai alle porte. Siamo arrivati a Phillip Island e davanti a noi si prospetta un GP d’davvero infuocato, con tanti piloti in grado di recitare un ruolo da protagonista. Se l’assegnazione deldella MotoGP si è infatti già chiusa in Thailandia e quello della Moto3 ha preso una direzione ben precisa lo scorso weekend in Giappone, inla matematica non ha ancora determinato alcunché e i pretendenti virtualmente in lotta sono addirittura sei. Il favoritissimo per la conquista del Mondiale resta naturalmente lo spagnolo Alex, forte dei 36 punti di vantaggio che sembrano essere un’ottima carta in mano visto che ne sono rimasti solamente 75 a disposizione da conquistare. Il catalano è alladel suo secondoiridato dopo quello conquistato nel 2014 in Moto3 e potrebbe festeggiare già ...

BibbiaGP : ?? Primo match point mondiale per Alex Marquez! ?? Tutte le combinazioni possibili! ?? Riuscirà ad acciuffare il titol… - Vanganel : RT @SkyRacingTeam: ?? Nel segno di Phillip Island! ?? I ragazzi sono attesi dal secondo appuntamento del trittico. ?? Parole e descrizione di… - SkyRacingTeam : ?? Nel segno di Phillip Island! ?? I ragazzi sono attesi dal secondo appuntamento del trittico. ?? Parole e descrizion… -